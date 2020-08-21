Официально: Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Джо Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом / GettyImages

Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента.

Об этом стало известно в ходе виртуального съезда партии, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

"Для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США. Настало время для нас всех объединиться. Объединившись, мы сможем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке", - сказал Байден.

Он пообещал быть "союзником света, а не тьмы".

"Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", - заявил Байден.

Напомним, 19 августа Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 бывшего вице-президента Джо Байдена. Решение выдвинуть Байдена было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин.

На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.