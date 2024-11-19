Огненное зарево и мощные взрывы: ночью был атакован арсенал ГРАУ на Брянщине

Взрывы прогремели в российском городе Карачев. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность.

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​ На арсенале ГРАУ в Карачеве прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

На Брянщине гремели взрывы

В районе арсенала ГРАК видно зарево

В ночь на 19 ноября в Брянской области РФ прогремели взрывы. Об этом сообщают паблики в соцсетях и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в регионе была объявлена ракетная опасность, а позже прогремели мощные взрывы в городе Карачев.

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"Сейчас жители видят огненное зарево и слышат менее мощные взрывы. В этом месте находится крупный оружейный арсенал", - говорится в сообщении.

Фото: Defense Express

Как известно, вплотную к 20-тысячному населенному пункту Карачев находится ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ. Он находится всего в 114 км от границы с Украиной.

Главред писал, что на этом арсенале уже гремели взрывы 9 октября 2024 года.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы. Боеприпасы частично хранились под открытым небом.

Смотрите видео - На 67-м арсенале ГРАУ прогремели взрывы:

Взрывы в Брянской области - последние новости:

Ночью 10 ноября неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали российский город Брянск, вызвав пожар в воинской части.

Похже в Генштабе ВСУ подтвердили, что 10 ноября Силы обороны Украины атаковали склады с боеприпасами в Брянской области РФ.

Сообщалось, что Силы беспилотных систем вместе с другими частями Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

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Что такое ГРАУ ГРАУ – это Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны страны-агрессора РФ, подчиненное заместителю министра обороны России. Арсеналы ГРАУ – это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника. Россияне отмечают, что прообраз ГРАУ – "пушкарский приказ" – основал Иван Грозный, один из любимых персонажей российского диктатора Путина.

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