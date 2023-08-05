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Огрызко спрогнозировал, велик ли шанс у Украину скоро получить приглашение в НАТО

Дмитрий Видоменко
5 августа 2023, 02:40
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По адаптации украинского государства и его соответствия критериям для вступления Украины в НАТО вопросов еще много, считает Владимир Огрызко.
НАТО, Украина, Россия, Огрызко
Вступление Украины в НАТО будет зависеть от того, что мы сделаем дома - Владимир Огрызко / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Получение Украиной приглашение ко вступлению в НАТО на следующем саммите Альянса саммите в 2024 году в Вашингтоне зависит от того, какую работу проделают украинские власти. Об этом в интервью Главреду сказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Это будет зависеть от того, что мы сделаем дома. Если мы собираемся проскочить кавалерийской атакой, то этого не получится. Если мы за это время проведем серьезные реформы и покажем, что Украина и коррупция – это не братья-близнецы (да, она не может быть искоренена полностью и присутствует даже в западных демократиях, вопрос лишь в пропорциях) и будут проведены другие реформы, о чем говорят уже давно, то тогда шансы на вступление появятся. Потому что с точки зрения адаптации вооруженных сил вопросов нет, а вот по адаптации государства и его соответствия критериям для вступления вопросов еще много. Успеем ли мы к следующему саммиту? У меня большие сомнения по этому поводу", - сказал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

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В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда завершится война с агрессором Россией. По мнению гаранта, в самом Альянсе должны быть заинтересованы в евроатлантической интеграции Украины не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пока не может получить приглашения в НАТО. Госсекретарь не видит такой возможности, пока идет война с оккупантом Россией. Однако Альянс будет усиливать Киев для того, чтобы Украина смогла приблизиться к стандартам НАТО.

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