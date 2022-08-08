Оккупантам нужно больше пушечного мяса: в РФ сколотили 40 подразделений наемников

В РФ вербуют новых наемников на войну / Reuters, Радио Свобода

Более чем в 20 регионах России сформированы более 40 подразделений наемников для войны в Украине.

Как пишет Коммерсант, начиная с весны в некоторых регионах РФ формируют одно или несколько подразделений.

Уточняется, что это мотострелковые, танковые или артиллерийские батальоны и роты, а также подразделения поддержки.

"Добровольческие батальоны", как правило, получают названия, указывающие на их территориальную принадлежность. К примеру, отряд "Тигр" в Приморском крае, рота "Парма" в Пермском крае, дивизионы "Невский" и "Ладожский" в Ленинградской области.

При этом наемникам ставят условие – подписывать контракты на не менее шестимесячный срок.

Новобранцам обещают разные зарплаты в зависимости от регионов. В Омской области обещают зарплату 130 тысяч рублей, в других регионах - более 200 тысяч, а в Пермском крае предлагают не менее 300 тысяч рублей.

Наемникам также обещают дополнительные выплаты за "успешное ведение боевых действий" и суточные в размере 8000 рублей "за каждый день наступления". Однако некоторые "добровольцы" сообщают, что так и не получили обещанные деньги.

Ранее сообщалось о том, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ.

На стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов, согласно подписи это "1/10 часть всех погибших личного состава".

Читайте еще: