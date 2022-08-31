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Оккупантам светит "снарядный голод": у РФ кончаются пушки и бронетехника – The Insider

31 августа 2022, 18:09

Управляемых ракет в РФ уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года.

Разбитый танк РФ
Уничтоженная бронетехника РФ / Фото УНИАН

Из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине к концу 2022 года армия РФ будет испытывать нехватку основных боеприпасов и бронетехники.

Как пишет The Insider, управляемых ракет в РФ уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию.

Кремль не сможет быстро восполнить потери в вооружении

Отмечается, что из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу.

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Журналисты подсчитали, что за полгода агрессии против Украины Россия должна была израсходовать не менее 7 млн снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - говорится в тексте.

Уточняется, что российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства.

У РФ кончается артиллерия и ракеты

Кроме того, обращается внимание на проблему износа стволов у оккупантов. При этом, если направляющие на реактивных системах залпового огня при должном обслуживании имеют длительный ресурс эксплуатации, то у нарезных артиллерийских орудий, как и у танковых пушек, стволы изнашиваются гораздо быстрее.

Таким образом, ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе.

Также в РФ нарастает дефицит дальнобойных ракет. Однако Россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

Проблемы РФ с бронетехникой и авиацией

Не исключается и предстоящий дефицит бронетехники. Поясняется, что львиная ее доля при сохранении высокой интенсивности боевых действий к концу 2022 года должна будет уйти на ремонт, при условии, что не будет уничтожена.

При этом Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, хотя далеко не все из них являются ударными.

"Тем не менее, вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способна с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились", - добавили авторы материала.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что у ВСУ на данный момент еще недостаточно вооружения для того, чтобы получить оперативное превосходство над российскими оккупантами.

Для того, чтобы обеспечить Украине преимущество на оперативном пространстве, нужны ракеты модели ATACMS. По мнению Жданова, их нужно не пять-десять штук, а 50-100. И этого количества ВСУ хватить наносить массированные удары.

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