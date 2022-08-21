Оккупантам влепили выговор за то, что они в грузовике подорвались на мине и испортили технику

Грузовик, цимбалюк / коллаж фото УНИАН и Википедия

Русские оккупанты получили от своего командования суровый выговор ‒за то, что испортили грузовой автомобиль "Урал-4320", когда ехали на нем и подорвались на мине. Об этом рассказал в своем Telegram-канале украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Командование ВС РФ не интересует жизнь и здоровье военнослужащих, другое дело — техника. Военнослужащие восточного военного округа во время передвижения на автомобиле Урал-4320 по территории Украины наехали на мину, в результате чего 5 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Однако командование округа, вместо заботы о своих подчиненных, объявило выговоры водителям и старшему машине за упущения по службе, выразившиеся в результате потери Урал-4320", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист Роман Цимбалюк заявлял - российские оккупанты продолжают нести высокие потери в результате боев с Вооруженными силами Украины.

В этой связи в ходе штурмовых действий позиций ВСУ 2 отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери.

"Одной из причин почему спецназ выполняет задачи пехоты – это плохая подготовка личного состава мотострелковых подразделений", - написал Цимбалюк.

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