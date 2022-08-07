РФ не хватает пушечного мяса: ВСУ 'покрошили' псковский спецназ – журналист

ВСУ уничтожили подразделение российских десантников / russianarmya.ru

Российские оккупанты продолжают нести высокие потери в результате боев с Вооруженными силами Украины.

При этом у командования ВС РФ проблемы с формированием подразделений для участия в агрессии против Украины, рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк

По его данным, командование оккупантов РФ использует подразделения специального назначения как пехоту.

В этой связи в ходе штурмовых действий позиций ВСУ 2 отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери, сообщил журналист.

"Одной из причин почему спецназ выполняет задачи пехоты – это плохая подготовка личного состава мотострелковых подразделений", - добавил Цимбалюк.

Ранее сообщалось о том, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ.

На стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов, согласно подписи это "1/10 часть всех погибших личного состава".

Читайте еще: