РФ не хватает пушечного мяса: ВСУ 'покрошили' псковский спецназ – журналист

2-я отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери, рассказал Роман Цимбалюк.
Российские оккупанты продолжают нести высокие потери в результате боев с Вооруженными силами Украины.
При этом у командования ВС РФ проблемы с формированием подразделений для участия в агрессии против Украины, рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк
По его данным, командование оккупантов РФ использует подразделения специального назначения как пехоту.
В этой связи в ходе штурмовых действий позиций ВСУ 2 отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери, сообщил журналист.
"Одной из причин почему спецназ выполняет задачи пехоты – это плохая подготовка личного состава мотострелковых подразделений", - добавил Цимбалюк.
Ранее сообщалось о том, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили десятки оккупантов из состава 64 отдельной мотострелковой бригады РФ.
На стенде появилось 44 фамилии уничтоженных в Украине оккупантов, согласно подписи это "1/10 часть всех погибших личного состава".
Читайте еще:
- Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФ
- Северная Македония передаст ВСУ 4 штурмовика, купленные в Украине в 2001 году
- ВСУ ликвидировали "бучанских палачей" из Хабаровска: в РФ показали фото