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Оксана Марченко сбежала в Москву и нажаловалась пропагандистам на задержание Медведчука в Украине

15 апреля 2022, 14:21

Согласно версии Марченко, задержание Медведчука и его побег якобы "сфабрикованы".

Оксана Марченко заявила, что она не знает, где конкретно находится Медведчук / Скриншот

Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая является женой задержанного и подозреваемого в государственной измене и работе на Россию политика Виктора Медведчука, в Москве дала пресс-конференцию российским пропагандистам. Она пожаловалась им на Украину, угрозы в свой адрес и сказала, что Медведчук, дескать, никуда не сбегал, а его задержание якобы "сфабриковано".

Телеведущая, которая находится в столице страны-агрессора, откуда идут приказы о бомбардировке Украины, заявила об угрозах. Она пожаловалась пропагандистам, что президент Зеленский "не реагирует" на ее обращение по поводу "невиновности" Медведчука и сказала, что ей угрожают.

Читайте такжеДрагоценности не влезли в два авто: Оксана Марченко вывезла за границу все самое ценное – ГБРТакже она заявила, что не знает, где конкретно находится Медведчук.

"Судя по фото, его допрашивают и пытают", - считает Марченко.

Кроме того, жена Медведчука утверждает, что сам Медведчук якобы никуда не бежал, а его задержание и побег якобы "срежиссированы".

Что сказала Марченко

  • Пожаловалась на угрозы
  • Не знает, где муж –"судя по фото, его допрашивают и пытают"
  • Зеленский "не реагирует" на ее обращение
  • "Медведчук никуда не бежал. Его побег и задержание — сфабрикованы"
  • К Эрдогану обратилась потому, что он "единственный независимый политик в Европе".

Задержание Виктора Медведчука

Президент Владимир Зеленский 12 апреля сделал заявление о том, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в рамках которой был задержан руководитель политсовета партии ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук. Его подозревают в государственной измене. Он также является кумом главы РФ Владимира Путина.

В СБУ подтвердили задержание Медведчука. Глава спецслужбы Иван Баканов сказал, что будет проводиться серьезная работа с людьми, которые работают на страну-агрессора.

Спикер Банковой Алексей Арестович уточнил, что Медведчука повязали в ходе спецоперации, однако не в Киеве.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Медведчук был задержан на западной границе Украины. Он пытался сбежать из страны. При этом Данилов не опроверг сведения журналистов, согласно которым операция была проведена на границе с Венгрией. По словам чиновника, Медведчук сам специально переоделся в форму военного ВСУ.

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