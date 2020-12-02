ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков

ООН вычеркнула каннабис из списка опасных наркотиков / фото: ipnews.in.ua

Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение об исключении марихуаны из списка опасных веществ - это может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.

Как пишет The New York Times, сегодня комиссия рассмотрела рекомендации Всемирной организации здравоохранения о реклассификации каннабиса и его производных. Сегодняшним решением марихуана исключена из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этом перечне значатся опиоиды, которые вызывают сильную зависимость, в том числе героин.

Как полагают эксперты, это решение не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля оборота каннабиса. А национальные правительства по-прежнему будут иметь юрисдикцию в отношении того, как классифицировать каннабис. В то же время многие страны руководствуются глобальными конвенциями, и исключение марихуаны из списка воспринимается как победа сторонников ее легализации.

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Также сообщается, что голосование завершилось с результатом 27 против 25. При этом Украина воздержалась, а США и европейские страны поддержали исключение марихуаны из списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против.