ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков

Украина воздержалась во время голосования по этому вопросу.
Комиссия ООН по наркотическим средствам приняла решение об исключении марихуаны из списка опасных веществ - это может привести к более интенсивным исследованиям пользы медицинского каннабиса.
Как пишет The New York Times, сегодня комиссия рассмотрела рекомендации Всемирной организации здравоохранения о реклассификации каннабиса и его производных. Сегодняшним решением марихуана исключена из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этом перечне значатся опиоиды, которые вызывают сильную зависимость, в том числе героин.
Как полагают эксперты, это решение не окажет немедленного влияния на ослабление международного контроля оборота каннабиса. А национальные правительства по-прежнему будут иметь юрисдикцию в отношении того, как классифицировать каннабис. В то же время многие страны руководствуются глобальными конвенциями, и исключение марихуаны из списка воспринимается как победа сторонников ее легализации.
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Также сообщается, что голосование завершилось с результатом 27 против 25. При этом Украина воздержалась, а США и европейские страны поддержали исключение марихуаны из списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против.
- Ранее ученые из США и Израиля пришли к выводу, что препараты на основе каннабидиола, который содержится в каннабисе и не имеет психотропного эффекта, могут оказать помощь пациентам с тяжелыми формами коронавируса и пневмонией.