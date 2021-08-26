Оппозиционера Навального в тюрьме заставляют часами смотреть российскую пропаганду

Это первое интервью Навального после заключения / The New York Times

Известный оппозиционер российский власти Алексей Навальный заявил, что его заставляют смотреть в тюрьме российское государственное телевидение по восемь часов в день. Он расценивает это как средство психологического насилия.

Отвлечь себя от программ российской пропаганды невозможно. Ведь во время просмотра политику запретили читать и писать. Если заключенный засыпает, то охрана немедленно его будит, передает слова Навального издание The New York Times.

"Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне, или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев", – поделился оппозиционер и добавил, что подобного рода "просветительское" воспитание всецело заменило каторжные работы для заключенных.

Он также отметил, что "все организовано так, что я нахожусь под максимальным наблюдением 24 часа в сутки".

Что известно о заключении Навального: