Оппозиционера Навального в тюрьме заставляют часами смотреть российскую пропаганду

Это "просветительское" воспитание, по словам оппозиционера, заменило каторжные работы для заключенных.
Известный оппозиционер российский власти Алексей Навальный заявил, что его заставляют смотреть в тюрьме российское государственное телевидение по восемь часов в день. Он расценивает это как средство психологического насилия.
Отвлечь себя от программ российской пропаганды невозможно. Ведь во время просмотра политику запретили читать и писать. Если заключенный засыпает, то охрана немедленно его будит, передает слова Навального издание The New York Times.
"Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне, или о том, как однажды, 40 лет назад, наши спортсмены победили американцев или канадцев", – поделился оппозиционер и добавил, что подобного рода "просветительское" воспитание всецело заменило каторжные работы для заключенных.
Он также отметил, что "все организовано так, что я нахожусь под максимальным наблюдением 24 часа в сутки".
Что известно о заключении Навального:
- В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии.
- В Россию оппозиционер вернулся в январе 2021 года. Его сразу же задержали.
- В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом за решеткой он должен быть 2 года и 8 месяцев.
- Страны Запада считают арест и заключение Алексея Навального политически мотивированными. По этой причине были введены санкции против России.