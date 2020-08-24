Оппозиция Беларуси объявила о новой инициативе по сокрушению режима Лукашенко

Беларусам предложили инициировать отзыв депутатов / Reuters

В Координационном штабе оппозиции Беларуси предложили гражданам выступить с инициативой по реализации специальной процедуры, предполагающей отзыв депутатов государственного парламента и народных избранников в местных советах.

Об этом заявил участник Координационного совета РБ, юрист Максим Знак во время пресс-конференции в Минске.

По его словам, такая инициатива предусмотрена белорусскими законами, а граждане уже присоединились к подготовке данного процесса. Политик описал процедуру и считает, что ее реализация под силу оппозиционерам и гражданскому обществу.

"Граждане Республики Беларусь, которые утратили доверие к своему депутату, могут инициировать отзыв. Сначала собираются заявления - не менее 150 подписей определенного округа. Отправляется в местный совет. Потом местный совет определяется место и время собрания, куда приглашается депутат. Создается инициативная группа, ее регистрируют в ЦИК. И потом начинается сбор подписей за отставку", - сказал Знак.Читайте такжеС автоматом в руках: Лукашенко в бронежилете прилетел в свой дворец

Напомним, в воскресенье, 23 августа, десятки тысяч белорусов снова вышли на мирные митинги по всей стране в знак протеста против признанного ЦИК переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко, который в этот момент мог находиться в здании. СМИ сообщили, что действующего президента в этот момент эвакуировали.

Резиденцию охраняли силовики. Митингующие постояли некоторое время на расстоянии в несколько десятков метров от кордона, после чего решили уйти.