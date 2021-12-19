"Оставить без шопинга в Париже": немецкая министр обороны призвала ужесточить санкции против Путина

Кристина Ламбрехт / bundesregierung.de

Кристина Ламбрехт, министр обороны в новом немецком федеральном правительстве Олафа Шольца, призвала ужесточить персональные санкции против представителей российского руководства во главе Владимиром Путиным. Об этом чиновница заявила в интервью порталу Bild am Sonntag.

Ламбрехт особо отметила, что имеет в виду санкции против чиновников и прочих лиц, ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций. Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", ‒ сказала она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, согласно которым Россия сконцентрировала войска у границ Украины. Журналисты показали спутниковые снимки перемещения российской техники у украинских границ.

В НАТО подтвердили стягивание Россией войск к границам Украины и заявили, что у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.

Журналисты британского издания Financial Times утверждают, что спецслужбы Запада располагают сведениями о том, что на данный момент фиксируется серьезная опасность вероятного военного вторжения России в Украину. Сведения подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.

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