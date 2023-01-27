Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявление

Кевин Кюнерт напомнил о том, что Украина борется за восстановление контроля над своей территорией.

Кевин Кюнерт высказался насчет освобождения Крыма с помощью танков ФРГ / Bundeswehr, Facebook/KuehniKev

Использование Украиной обещанных Германией танков для освобождения захваченного РФ Крыма будет законным.

С таким однозначным заявлением выступил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт в интервью немецкому телеканалу n-tv.

Немецкий политик объяснил, что не должно идти речи об установлении каких-либо ограничений на территории, которые Украина может освободить с помощью немецких танков.

Генсек СДПГ уверен в том, что Украина борется за восстановление контроля над своей территорией.

При этом он напомнил о том, что Крым, как и аннексированные территории на юге и востоке, принадлежат государству Украина.

"Вот в чем дело, и Украина права", - добавил Кюнерт.

Вместе с тем, по мнению собеседника, на данный момент Крым нельзя завоевать военным путем.

Обратим внимание на то, что канцлер Германии Олаф Шольц является однопартийцем Кевина Кюнерта.

Напомним, ранее в Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Украина может получить от Соединенных Штатов Америки танки Abrams. С такой инициативой выступил президент США Джо Байден.

На такой шаг он может пойти с целью разблокировать поставки танков Украине из других стран.

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