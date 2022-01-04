От конъюнктивита до выпадения волос: названы самые нетипичные симптомы Омикрона

Специалисты перечислили основные признаки Омикрона, которые могут свидетельствовать о заражении.
Новый штамм коронавируса Омикрон имеет симптомы, нехарактерные для других видов вируса.
Среди основных особенностей Омикрона – головная боль, тошнота, налитые кровью глаза и выпадение волос, пишет The US Sun.
Специалисты перечислили основные признаки Омикрона, которые могут свидетельствовать о заражении.
Штамм Омикрон: на что обратить внимание
- Головная боль: по словам британского вирусолога и профессора молекулярной онкологии, профессора Лоуренса Янга, головная боль считается наиболее распространенным симптомом штамма Омикрон.
- Усталость: еще одним симптомом, появляющимся на ранних стадиях у больных Covid-19, является усталость. Усталость, связанная с Covid-19, значит, что люди будут чувствовать себя очень уставшими даже после отдыха.
- Боль в горле: согласно данным программы ZOE Covid, почти половина заболевших COVID-19 жаловались на боль в горле. Но он не слишком сильный и исчезает уже после пяти дней.
- Насморк: это был вторым по распространенности симптомом коронавирусной болезни. У около 60% больных он присутствовал. Отмечается, что симптомы Covid-19 сейчас все больше похожи на обычную простуду.
- Чихание: исследование ZOE показало, что частое чихание, то есть больше обычного, может быть признаком инфицированности коронавирусом у тех, кто привит.
- Кашель: постоянный кашель встречается только у 4 из 10 человек, зараженных коронавирусом.
- Повышенная температура: этот симптом означает, что тело реагирует на инфекцию и помогает иммунной системе бороться с ней.
- "Розовый глаз" (конъюнктивит): коронавирус способен проникать в клетки организма, это активизирует процесс воспаления, сопровождающийся симптомами конъюнктивита.
- Выпадение волос: по данным Американской академии ассоциации дерматологии, выпадение волос довольно распространенное явление после высокой температуры.
- Потеря вкуса и запаха: ряд людей, у которых подтвердился коронавирус, сообщили о потере обоняния и вкуса. В то же время у других инфицированных Омикроном пациентов изменились ощущения вкуса и запаха.
Омикрон в Украине
18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.
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Автор: Алексей Тычина