Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии

Египет с 1 июля открывает отели для туристов / pixabay.com

С 1 июля Египет откроет свои отели для иностранных туристов.

Как сообщает пресс-служба российского туроператора Tez Tour, власти Египта назвали курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх безопасной зоной для отдыхающих.

В стране намерены учредить стимулирующие меры по возобновлению внешнего туризма. В частности, с 1 июля Египет возобновит международное авиасообщение и откроет границы для иностранцев.

Нагрузку отелей решили увеличить до 75%. Однако существует условие - туристов обяжут заполнять в аэропорту вылета документы, подтверждающие, что они не заражены коронавирусом и не состояли в контакте с инфицированными.

Читайте такжеКруче, чем Египет: сколько придется отдать за отдых в УкраинеПутешественники из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией должны будут перед вылетом сдать тест на Covid-19 и предоставить его результат за двое суток до вылета. Иначе им нужно будет сдавать анализы в аэропорту и ждать результат, поскольку в город таких туристов не выпустят.

Также с 1 июля Египет смягчает карантин – власти сократят комендантский час и продлят работу магазинов. Однако туристам не рекомендуют приобретать еду и напитки вне отелей, в которых они проживают.

В случае заражения путешественников коронавирусом туроператор обязан полностью профинансировать лечение за счет страховки, пациентам будут бесплатно предоставлены все необходимые лекарства.

Напомним, Министерство иностранных дел провело мониторинг стран, которые уже приготовились к открытию воздушных ворот.

Ранее в Минздраве заявили, что Украина намерена возобновить международное пассажирское авиасообщение уже с 15 июня.