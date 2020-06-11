УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии

11 июня 2020, 21:38

Иностранцев обяжут выполнять ряд требований.

Египет, пляж
Египет с 1 июля открывает отели для туристов / pixabay.com

С 1 июля Египет откроет свои отели для иностранных туристов.

Как сообщает пресс-служба российского туроператора Tez Tour, власти Египта назвали курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх безопасной зоной для отдыхающих.

В стране намерены учредить стимулирующие меры по возобновлению внешнего туризма. В частности, с 1 июля Египет возобновит международное авиасообщение и откроет границы для иностранцев.

Нагрузку отелей решили увеличить до 75%. Однако существует условие - туристов обяжут заполнять в аэропорту вылета документы, подтверждающие, что они не заражены коронавирусом и не состояли в контакте с инфицированными.

Читайте такжеКруче, чем Египет: сколько придется отдать за отдых в УкраинеПутешественники из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией должны будут перед вылетом сдать тест на Covid-19 и предоставить его результат за двое суток до вылета. Иначе им нужно будет сдавать анализы в аэропорту и ждать результат, поскольку в город таких туристов не выпустят.

Также с 1 июля Египет смягчает карантин – власти сократят комендантский час и продлят работу магазинов. Однако туристам не рекомендуют приобретать еду и напитки вне отелей, в которых они проживают.

В случае заражения путешественников коронавирусом туроператор обязан полностью профинансировать лечение за счет страховки, пациентам будут бесплатно предоставлены все необходимые лекарства.

Напомним, Министерство иностранных дел провело мониторинг стран, которые уже приготовились к открытию воздушных ворот.

Ранее в Минздраве заявили, что Украина намерена возобновить международное пассажирское авиасообщение уже с 15 июня.

новости Украины и мира Египет туризм туристы
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:05
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 11 июня
21:38
Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии
21:35
"Все зависит от нас": Минздрав оценил вероятность второй волны коронавируса
21:11
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
21:05
Врач пояснила, как защититься от коронавируса во время жары
20:50
Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины
20:38
В ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцам
20:07
В США завершили испытания ядерной бомбы B61-12: зрелищное видео Видео
20:04
В Раде ошарашили истинной причиной переноса открытия кинотеатров
19:54
Дело Стерненко: названы дата и время заседания суда Видео
19:28
"Уникальное событие": в Голосе отреагировали на уход Вакарчука из Рады
19:20
Активисты возмущены ужасным ремонтом австрийского здания на Львовщине
19:17
Вакарчук самоликвидировался, и это плохо мнение
19:00
Почему болит горло летом: топ-5 причин
18:54
Не дождетесь: Шмыгаль назвал условие своей отставки
18:52
Презентация PlayStation 5 - где смотреть онлайн, что покажут, дата выхода и цена Видео
18:27
Погода в Украине завтра: ряду областей спрогнозированы грозы, град и шквалы Видео
18:15
Беларусь получила первую партию нефти из США: стали известны подробности
18:13
"Теплая ванна и дешевые прихоти": Богдан жестко ответил на интервью Зеленского
17:50
Обнаружены новые хакерские атаки на пользователей Microsoft Outlook и Office
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять