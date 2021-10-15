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Отказаться от вакцинации можно из-за религиозных убеждений: в США появилось специальное движение

15 октября 2021, 02:51
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Отказаться от вакцинации людям помогает пастор Церкви пятидесятников.

вакцинация
В США религия позволяет избежать вакцинации / Reuters

В США появилось антивакцинаторное онлайн-движение. Активисты помогают людям отказаться от прививки против коронавирусной инфекции, основываясь на религиозных убеждениях.

По данным издания "Голос Америки", лидером движения является пастор Церкви пятидесятников Шейн Вон. Он публикует на своем сайте бланки анкет для всех желающих обойти вакцинацию.

Между тем, эту анкету скачали уже 40 тысяч раз, а подобного рода усилия религиозных общин поддерживают даже организации правовой защиты. В частности, Liberty Counsel.

Как известно, американские работодатели согласно закону обязаны вносить изменения в условия труда с учетом религиозных убеждений сотрудника. При этом они вправе запросить подтверждающую информацию о том, искренние ли на самом деле эти убеждения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил на волнующий украинцев вопрос о том, будут отстранять от работы невакцинированных медиков.

Также ранее в Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.

viber
новости США религия вакцинация от коронавируса
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