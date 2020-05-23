Удар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры

Трамп один за другим отправляет на свалку истории международные договора, которые ранее подписывали США / GettyImages

США при президенте Трампе продолжают выписываться из самых крупных международных договоров. Первым шагом стало обнуление ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, следом настал черед сделки по РСМД, в соответствии с которым Штаты и Россия обязались ликвидировать все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. Также Трамп планирует пустить под нож подпись под участием в ВТО.

Теперь на свалку истории в Белом доме намерены пустить Договор по открытому небу (ДОН), который давал возможность США и РФ инспектировать территории друг друга на предмет выявления нарушений других договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений.

Что такое Открытое небо Договор по открытому небу (ДОН), The Treaty on Open Skies – международное соглашение, разрешающее свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Участники договора имеют право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. При этом страны НАТО не наблюдают друг за другом. За время существования договора было совершено более 1500 наблюдательных полетов. Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки, но при этом вступил в силу только спустя десять лет, в 2002 году. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года. Главной задачей Договора является развитие открытости и наблюдение за выполнением соглашений по контролю над вооружениями (в первую очередь, Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полеты проводятся на уведомительной основе и по установленным годовым квотам.

Как отметил в комментарии Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник ,Договор по открытому небу был в большей степени направлен на установление доверия между странами-подписантами, нежели на сбор информации:

ДОН предусматривал определенные квоты на полеты легальных разведчиков над территорией других государств. И основная цель состояла не в получении разведданных, а в установлении доверия: так страны пытались показать, что им нечего прятать от своих партнеров, а потому они позволяют открыто вести наблюдение за своей территорией.

Почему США выходят?

Официально из договора США выйдут через шесть месяцев, после чего полеты американских самолетов над российской территорией (и российских самолетов над американской) прекратятся. Главной причиной выхода США из договора названы случаи его нарушения со стороны России. В частности, то, что Россия запрещала наблюдательные полеты над Москвой, Чечней, а также затрудняла мониторинг Калининградской области.

Тарас Чорновіл Політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України

Россия часто ведет себя брутально. Так и в случае с Договором по открытому небу: она максимально использует в своих интересах наблюдение в рамках этого договора, однако при этом блокирует попытки других стран-подписантов ДОН вести такое же наблюдение над ее территорией. В свое время, например, США хотели осуществлять полеты над районами российско-украинского конфликта и над приграничными зонами, но Москва заблокировала эти полеты.

В свою очередь эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востоке Украинского института будущего Илия Куса отметил, что Договор об открытом небе никогда особо тщательно не выполнялся всеми участниками, однако раньше на проблемы с его соблюдением никто особого внимания не обращал.

"Теперь же в США появился президент и администрация, довольно скептически относящиеся к существующей модели многосторонней дипломатии и желающие подмять ее под себя. Собственно, для этого в Штатах и принимаются решения о выходе из международных договоров: из Договора о глобальном контроле над торговлей оружия, из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а теперь вот дошло дело и до Договора об открытом небе", – пояснил Куса.

Как и в случае с договором о РСМД, Вашингтон обвиняет Москву в нарушении соглашения. По словам президента Трампа, США не будут участвовать в Договоре по открытому небу, пока Россия его "не придерживается". При этом он оставил Москве возможность небольшого маневра, отметив, что обе страны смогут вместе к нему вернуться, подписав новое соглашение.

Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

Логика администрация Трампа заключается в том, чтобы переписать ДОН и все остальные договоры под себя. "Под себя" – это значит, сделать их более жесткими, поставить в четкие рамки своих геополитических соперников и включить в эти договоры Китай. Ведь все они в основном подписывались с Россией, а Китай остался на обочине. Штаты хотят загнать в определенные рамки и Китай, как новую глобальную силу, создав трехсторонний или многосторонний договор.

Эксперт по международной безопасности Алексей Мельник обращает внимание на еще один аргумент, который привел Госдеп, объясняя намерение Штатов выйти из ДОН – он непосредственно касается Украины.

"В разъяснении Госдепа среди прочего упоминается аргумент, связанный с Крымом. Как известно, в Договоре по открытому небу, в частности, прописаны аэродромы дозаправки, куда самолеты, осуществляющие наблюдение в рамках договора, могут садиться. Так вот Россия пыталась включить в этот перечень аэродромы, находящиеся на территории аннексированного Крыма. Таким образом, Москва пыталась использовать столь благородный международный договор, направленный на поддержание доверия, в целях легитимации аннексии Крыма", – отметил Мельник.

Несмотря на то, что бывший советник президента США по национальной безопасности, известный "ястреб" Джон Болтон заявил, что выход США из ДОН станет "великим моментом", его энтузиазм разделили далеко не все. Так, экс-директор ЦРУ Хайден охарактеризовал этот шаг как "безумие", а экс-сотрудник Госдепа Джим Джатрас отметил, что выход явно сигнализирует о нежелании Белого дома продлевать договор СНВ-3. По его словам, это "еще один шаг на пути методичного уничтожения глобальной системы контроля над вооружениями, в особенности между США и РФ". А сенаторы от Демпартии Эд Марки и Джимми Панетта внесли в конгресс США законопроект, который запретит президенту выходить из международных соглашений и договоров без согласия парламента. Паннета назвал решение выхода из ДОН противоречащими интересам национальной безопасности.

Кому выгодно?

Несмотря на то, что разрыв еще одного договора – явное свидетельство в снижении уровня доверия между Белым домом и Кремлем и подрыв "стратегической стабильности", США, на первый взгляд, явно выигрывают от такого шага. Решение вполне логично и рационально – Трамп не согласен на паритет между первой и 16-й экономиками мира, причем в условиях, когда последняя подрывает международные договоры и безопасность.

Сделка заключался между двумя сверхдержавами, к настоящему же моменту одна из них осталась, а вторая превратилась в нищую сырьевую колонию с явно нездоровыми правителями, которые разрушили все, до чего дотянулись, терроризируют и держат в нищете население захваченной страны, да еще и пытаются расширить свою власть, устраивая один за другим региональные конфликты. Договор равного с равным в условиях, когда никакого паритета давно нет, да еще и налагающий ограничения на более сильного, для США интереса не представляет.

Заявление о готовности отменить выход, если РФ начнет придерживаться договора, кажется обычной для Трампа игрой на повышение с сохранением узкого коридора для оппонента. Иными словами, Вашингтон милостиво согласен подумать, если Кремль пойдет на уступки в рамках уже действующего соглашения или будет дожат до нового договора на выгодных для Капитолия условиях.

Алексей Мельник содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

Возможно, угроза выйти из ДОН – это попытка США спасти систему, а не разрушить ее. Ведь такими действиями, как выход из ДРСМД и ДОН, Штаты пытаются посылать России сигналы о том, что нужно договариваться, потому что события, которые будут развиваться в противном случае, не будут выгодны ни России, ни Штатам, ни миру в целом. Возможно, Вашингтон поднимает ставки сознательно, т.е. идет на эскалацию ради деэскалации.

К тому же, как отмечают собеседники Главреда, США не станут меньше знать о действиях, осуществляемых на территории России или Беларуси, утратив возможность вести наблюдение с воздуха за этими странами в рамках ДОН.

Так, например, Мельник подчеркивает, что другие способы ведения разведки не отменяются.

"У США и других членов НАТО есть другие, намного более эффективные и аккуратные механизмы для осуществления разведки с помощью спутников. Потому выход Штатов из ДОН никак не повредит им получать нужный объем разведывательной информации о действиях РФ", – считает эксперт.

В свою очередь, Тарас Чорновил также предположил, что речь идет не о реальных намерениях Вашингтона выйти из очередного международного договора, а о "шантаже" и "политическом шуме".

"США не станут меньше знать о России – когда заключался ДОН, еще не существовало столь развитых способов ведения разведки и наблюдения из космоса. Потому ДОН постепенно терял свою критическую актуальность, хоть и оставалась неким сдерживающим фактором, устанавливающим правила", – отмечает эксперт.

При этом он не исключает, что с Договором по открытому небу может получиться, как и с угрозами остановить финансирование ВОЗ из-за коронавируса: Трамп озвучил "последнее китайское предупреждение", потом еще одно, а потом еще:

"Он будет долго выходить из ДОН, но в итоге так и не выйдет. Все тезисы Трампа следует делить на три, а те, что он произносит перед президентскими выборами – на десять. Мы слышим от него весьма хаотичный набор заявлений, которые в итоге пересматриваются или обрастают дополнительными условиями вроде "Штаты это сделают, если…". И заявление о выходе Штатов из ДОН – из этой же серии: это политическое заявление, а не окончательное решение".

Гонка вооружений

Если же новый договор на выгодных США условиях не будет подписан – Штаты ничего не потеряют: "гонка вооружений", если и начнется, будет выиграна США прямо на старте. Американский военный бюджет в 2020 году достиг почти 750 млрд долларов и превышает российский в 16 раз.

В условиях роста напряженности в отношениях с Россией и Китаем Белый дом не заинтересован в наблюдении за своими объектами в США и базами в Европе. А, кроме того, всю нужную информацию о России США продолжат получать от союзников, которые останутся в договоре и смогут далее совершать полеты над российской территорией. Для Москвы было бы логичным шагом выйти из договора следом – да, американские аппараты над Россией летать не будут, но будут все остальные, и, очевидно, данные мониторинга любой другой страны НАТО все равно сразу лягут на стол в Пентагоне. Однако таких заявлений пока не прозвучало.

Илия Куса полагает, что гонка вооружений никогда не заканчивалась, а потому не может начаться вследствие выхода Штатов из ДОН.

"Безусловно, намерения США в отношении ДОН следует воспринимать как очередной элемент развала существующей мировой системы контроля над вооружениями, которая рассыпается под напором гонки вооружений. Ведь, на самом деле, гонка вооружений после "Холодной войны" продолжалась постоянно, пускай подковерно и не в таких масштабах, как прежде", – отметил Куса.

Реакция мира

Глава МИД ФРГ заявил, что "очень сожалеет" о планах США выйти из Договора по открытому небу. По его словам, Берлин и партнеры по договору намерены попытаться переубедить США.

В ООН предостерегли, что прекращение ДОН может привести к новой гонке вооружений: "Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями. Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам", – сказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По мнению экспертов, опрошенных Главредом, выход США из Договора по открытому небу действительно подорвет международную систему контроля над вооружениями.

"Этот договор является одним из кирпичиков архитектуры мировой безопасности, которая уже и так наполовину разрушена. Опасность состоит в том, что каждый кирпичик, который вытаскивать, может привести к неконтролируемому обвалу этой системы", – отметил Мельник.

В свою очередь, Куса считает, что выход США из ДОН едва ли будет иметь большие практические последствия, однако негативно скажется на безопасности в мире.

"Будет меньше координации и обязательств сторон. И при каких-либо кризисах будет не понятно, кто за что отвечает. Договоры – даже те, что кажутся не особо значимыми с международно-правовой точки зрения – важны тем, что, по крайней мере, определяли функции сторон, их обязательства и приблизительные "красные линии", которые нельзя переступать. Когда таких договоров не будет, будет расти неопределенность и чувство небезопасности в мире", – полагает Куса.

Потому, по его словам, проблема подобных решений о выходе из международных договоров, в том числе и администрации Трампа, состоит в том, что все они разрушают систему контроля над вооружениями, но не предлагают ничего взамен. А это может привести к дестабилизации мировой системы.

В связи с решением США выйти из договора по открытому небу НАТО на 22 мая созывает экстренное совещание.

Андрей Софин, Надежда Майная