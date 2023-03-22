Отношения Украины и Китая – не дело Кремля: у Путина сделали заявление по формуле мира Зеленского

Представители Москвы и Пекина обсуждали так называемый "мирный план", в котором Китай изложил свою позицию по войне России против Украины, отметили в Кремле.

Москва и Пекин не обсуждали формулу Зеленского - Кремль / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай пока не ответил на предложение Украины присоединиться к мирному плану Киева по завершению войны. Данный вопрос касается двусторонних украинско-китайских отношений. Москва обсуждала с Пекином только его так называемый "мирный план", однако стороны не говорили о формуле мира президента Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Как сообщает РБК, спикер директора-страны агрессора России рассказал о том, что отсутствие ответа КНР на предложение Украины присоединиться к украинскому мирному плану – это дело Киева и Пекина.

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"Вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной", - сказал Песков.

Также рупор кремлевской директорской добавил, что на встрече китайской и российской делегация не обсуждали формулу мира Киева. Стороны говорили только о якобы "мирном плане" Китая.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский "мирный план", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Формула мира Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак в декабре прошлого года на встрече с послами G7 представил формулу мира Украины, которую предложил президент Владимир Зеленский. Формула включает вывод оккупационных войск России с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных и наказания России за военные преступления.

Позже президент Зеленский провел телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом, который заверил украинского гаранта в поддержке украинской формулы мира.

"Был рад ощутить в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это придает оптимизму. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем прочнее гарантии безопасности Украины и всех в Европе", - сказал тогда гарант.

Генеральная ассамблея ООН 23 февраля поддержала формулу мира Зеленского. За нее проголосовало 141 государство. Против выступили агрессор Россия, соагрессор Беларусь, Сирия, КНДР и другие сателлиты Кремля.

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