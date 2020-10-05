Отравление Навального : эксперт назвал главную ошибку омских врачей

Алексей Навальный

Омские врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский в эфире Эхо Москвы.

"В чем действительно состояла их ошибка — в том, что они вообще коммуницировали со средствами массовой информации, поскольку, как политконсультант на пенсии, я могу еще раз всем напомнить: если у вас нет опыта общения со СМИ, не рвитесь это делать — у вас ничего не получится. Скорее всего, выстрелите себе в ногу. Не надо, помолчите", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что врач не должен рассуждать о диагнозе пациента, ведь это право и функция ближайших родственников больного.

"Поэтому претензии к тому, что они там не огласили диагноз — они не только не должны были, они не имели права его оглашать. А их не очень удачное общение со СМИ привело к очень двусмысленной ситуации", - уверен политолог.

Он также отметил, что в ситуации с Навальным омские врачи попали в политическую историю.

"Вашим пациентом оказался вождь, такой же, как Владимир Владимирович Путин. А от вождя не надо ждать благодарности — это не свойство вождя. Более того, благодарные люди вождями не становятся. Причем, даже оказав реальные услуги вождю, вы в любой момент можете просто попасть под раздачу. И апеллировать к заслугам вы не сможете", - добавил Белковский.

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Ранее медицинские работники российского Омска опубликовали открытое письмо, в котором выразили несогласие со словами оппозиционера Алексея Навального и обвинениями с его стороны.