Отравление Навального : эксперт назвал главную ошибку омских врачей

В ситуации с отравлением Алексея Навального омские врачи попали в политическую историю.
Омские врачи сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский в эфире Эхо Москвы.
"В чем действительно состояла их ошибка — в том, что они вообще коммуницировали со средствами массовой информации, поскольку, как политконсультант на пенсии, я могу еще раз всем напомнить: если у вас нет опыта общения со СМИ, не рвитесь это делать — у вас ничего не получится. Скорее всего, выстрелите себе в ногу. Не надо, помолчите", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что врач не должен рассуждать о диагнозе пациента, ведь это право и функция ближайших родственников больного.
"Поэтому претензии к тому, что они там не огласили диагноз — они не только не должны были, они не имели права его оглашать. А их не очень удачное общение со СМИ привело к очень двусмысленной ситуации", - уверен политолог.
Он также отметил, что в ситуации с Навальным омские врачи попали в политическую историю.
"Вашим пациентом оказался вождь, такой же, как Владимир Владимирович Путин. А от вождя не надо ждать благодарности — это не свойство вождя. Более того, благодарные люди вождями не становятся. Причем, даже оказав реальные услуги вождю, вы в любой момент можете просто попасть под раздачу. И апеллировать к заслугам вы не сможете", - добавил Белковский.
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Ранее медицинские работники российского Омска опубликовали открытое письмо, в котором выразили несогласие со словами оппозиционера Алексея Навального и обвинениями с его стороны.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.