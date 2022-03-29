Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в Мариуполе

Путин / Reuters

Президент Франции Эмануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры 29 марта.

Глава Кремля назвал свои условия "решения" тяжелой ситуации в Мариуполе, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время переговоров в Макроном Путин заявил, что Россия якобы оказывает неотложную помощь для обеспечения эвакуации гражданских лиц из Мариуполя.

Также он отметил, что для "решения" тяжелой гуманитарной ситуации необходимо, чтобы украинские защитники якобы сложили оружие.

"Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские военнослужащее должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - пишет пресс-служба Кремля.

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Напомним, украинка, которой в 2014 году пришлось покинуть родной Донецк, теперь вынуждена была уехать из Мариуполя. Ей удалось спасти 100 человек.

А украинка из Мариуполя выжила во время российской бомбежки драмтеатра, и смогла дойти до сравнительно безопасного Бердянска пешком.

Оккупанты насильно вывозят людей из Мариуполя

Ориентировочно 30 тысяч мариупольцев оккупанты насильно вывезли в Россию.

До сих пор в осаде без каких-либо средств к выживанию остаются 170 тысяч человек.

"Сколько на самом деле людей в городе убила Россия, сейчас подсчитать невозможно. Ведь продолжаются ожесточенные бои", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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