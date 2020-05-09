Парад во время пандемии: в Беларуси резко выросло число заболевших Covid-19

В Беларуси после парада резко возросло количество больных коронавирусом

После проведения парада ко Дню победы в Беларуси, в стране существенно увеличилось число больных китайским вирусом.

Так, согласно с данными онлайн-счетчика worldometers.info, 9 мая в стране зарегистрировали 951 зараженного.

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После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко провел парад в разгар пандемии, в стране прибавилась почти тысяча больных коронавирусом.

Всего в Беларуси COVID-19 заболели 22 052 человека. Из больницы выписали 6 050 пациентов, 126 человек скончались.

Парад в Беларуси

Ранее сообщалось, вопреки пандемии коронавируса в субботу, 9 мая, в Минске провели военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой отечественной войне. В военном параде участвовало более 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над столицей Беларуси пролетели более 40 самолетов и вертолетов.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее выгнал миллионы людей на субботник, призвал не осуждать страну за проведение парада в День победы 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса в мире.