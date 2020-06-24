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На параде в Москве Лукашенко демонстративно унизил Путина

Судя по выражению лица Путина – тот не ожидал такой позиции от своего сторонника.

24 июня 2020, 17:23
Парад в Москве - видео зафиксировало, как Лукашенко унизил Путина
Парад в Москве - видео зафиксировало, как Лукашенко унизил Путина / Фото: Белта

На парад в Москве 24 июня приехали лидеры разных пост-советских государств, включая президента Беларуси Александра Лукашенко.

Главу Беларуси считают одним из наиболее близких сторонников российского лидера Владимира Путина. Однако на сегодняшнем параде Лукашенко продемонстрировал пренебрежительное отношение к своему российскому коллеге.

На видео парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы Лукашенко демонстративно отошел от Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Судя по выражению лица Путина – тот не ожидал такой позиции (во всех смыслах) от своего сторонника.

Это заметили и комментаторы под видео.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признался, рискнул ли бы поехать на парад по приглашению Путина. Также президент рассказал, верит ли он в возможность договориться о мире с Путиным в тот момент, когда он публично показывает силу мировому сообществу.

Напомним, в мае 2020 Лукашенко просил не осуждать парад в Минске. Президент Беларуси попытался оправдать проведение парада во время пандемии коронавируса.

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