Парадоксальный штат: Байден закрепил победу, на что осталось надеяться Трампу

Байден закрепил победу, у Трампа осталась последняя надежда / Фото Reuters

Новоизбранный президент Джо Байден закрепил свою победу на выборах. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов в штате Аризона. Однако президент Дональд Трамп по-прежнему тормозит переход власти, отказываясь признать поражение.

Как пишет Reuters, после более чем недели подсчета голосов становится ясно, что в Аризоне побеждает Байден. И это своего рода политический парадокс, как Байден – демократ, а Аризона – традиционно республиканский штат. За всю историю выборов здесь только второй раз побеждает представитель демократической партии.

Читайте такжеУ Зеленского пояснили ожидания от президентства БайденаПобеда Байдена в Аризоне дает ему 290 голосов выборщиков – при необходимых 270 голосах. Чтобы свести на нет преимущество Байдена, Трампу придется обогнать демократа, по крайней мере, в трех конкурирующих штатах. Так что победа Байдена – уже практически неоспоримый факт, пишет издание.

Тем не менее, Трамп отказывается признать победу оппонента. По его словам, победу на выборах Байдену обеспечили фальсификации.

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