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Первые экзит-полы показали, о чем мечтают американцы

4 ноября 2020, 01:18

Около двух третей избирателей Байдена говорят, что голосуют за своего кандидата, а около одной трети говорят, что голосуют против Трампа.

Выяснилось, о чем мечтают американцы

Избиратели, поддерживающие президента Дональда Трампа, решительно голосуют за своего кандидата, а не против его оппонента, при этом примерно 4 из 5 говорят так.

Как показывают ранние экзит-полы, некоторые избиратели Джо Байдена поступают так же, но в меньшей степени. Около двух третей избирателей Байдена говорят, что голосуют за своего кандидата, а около одной трети говорят, что голосуют против Трампа, сообщает CNN.

Треть избирателей хотят, чтобы кандидат был сильным лидером, а около четверти говорят, что им нужен здравомыслящий кандидат. Примерно 1 из 5 хочет кого-то, кто будет "заботится о таких, как я", а еще 1 из 5 хочет кого-то, кто может объединить страну.

Избиратели на выборах 2020 года уверены, что голоса будут подсчитаны точно, и так говорят немногим менее 9 из 10. Еще 9 из 10 избирателей сообщают, что голосование в их штате проходит легко, а те, кто сообщает, что это трудно, выражаются однозначными числами.

Более 9 из 10 избирателей сообщили, что они решили проголосовать за президента до прошлой недели, в то время как очень мало избирателей приняли решение на прошлой неделе.

И более 1 из 10 проголосовали впервые в 2020 году, что относительно стабильно по сравнению с составом избирателей на выборах 2016 года.

Самым важным вопросом для избирателей на выборах 2020 года является экономика: ее выбрала около одной трети, за ними следую вопросы расового неравенства и коронавирус, эти вопросы важны для каждого 1 из 5.

Примерно каждый десятый избиратель считает, что наиболее важными для них являются преступность и безопасность, а еще каждый десятый - политика и медицина.

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Более половины избирателей считают, что сдерживание коронавируса важнее, чем восстановление экономики.

Примерно 2 из 5 говорят, что они живут лучше, чем четыре года назад; 1 из 5 считает, что им хуже, а еще 2 из 5 говорят, что они примерно такие же.

Более половины избирателей говорят, что пандемия коронавируса причинила им финансовые трудности.

Электорат расходится по вопросу о том, насколько хорошо продвигаются усилия по сдерживанию коронавируса: около половины избирателей считают, что сдерживание вируса идет хорошо, а другая половина считает, что дела идут плохо.

Около двух третей избирателей на выборах 2020 года говорят, что ношение лицевой маски в общественных местах является большей обязанностью общественного здравоохранения, чем примерно 3 из 10, которые считают, что это личный выбор.

01:00 Закрылись первые избирательные участки на выборах президента США - в Индиане и Кентукки.

В 2 ночи по Киеву завершат работу участки сразу в семи штатах, Флориду, Джорджию, Виргинию, Южную Каролину, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы.

В 2:30 закончат голосовать в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии.

В 3 ночи по Киеву - закроют участки сразу в 15 штатах и округе Колумбия.

Выборы президента США

выборы в США
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