Пилота мобилизировали прямо в аэропорту: в РФ не смог улететь в Турцию пассажирский самолет

В РФ не взлетел самолет из-за того, что пилота забрали сотрудники военкомата / Из открытых источников

В России пассажирский самолет не смог улететь в Турцию, так как пилота мобилизировали на рабочем месте. Его прямо из аэропорта забрали сотрудники военкомата. Об этом сообщают росСМИ.

Оказалось, что пилот ранее получил повестку по месту жительства, но он ее проигнорировал. Об этом выяснилось во время прохождения паспортного контроля.

Пассажиров, которые хотели вылететь из Уфы в Анталию на самолете авиакомпании Azur Air, два часа продержали на взлетно-посадочной полосе. Позже им сообщили, что взлет самолета отменяется. Их попросили покинуть самолет.

В РФ не взлетел самолет из-за того, что пилота забрали сотрудники военкомата / скриншот

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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