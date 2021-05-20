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Пламя и столб черного дыма: появилось видео крушения военного Як-130 в Беларуси

20 мая 2021, 10:22
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Пилоты падающего самолета пытались катапультироваться и открывали кабину.

Як-130 разбился в Беларуси
Момент катастрофы Як-130 в Беларуси / Cкриншот

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения военного самолета Як-130 в белорусском городе Барановичи.

На записи видеорегистратора, размещенной в Youtube, видно, что после падения самолета на земле появилась огромная вспышка огня, а в небо поднялся столб черного дыма.

Отметим, что место падения оказалось между домами в сельской местности.

При этом автор видео падения самолёта по имени Александр рассказал белорусскому изданию Intex-press о том, что осталось за кадром

Он обратил внимание на траекторию полёта, ещё когда Як-130 был в воздухе: "Видим, что самолет летит как-то под углом. Я подумал ещё, как он вырулит. Потом заметили, как пилоты пытались катапультироваться, видели, как они открывали кабину… Но это секунды… и — взрыв".

К месту падения водитель приехал одним из первых. В это время один из пилотов лежал на земле возле дома: "Мы только по шлему определили, что это пилот. Второго мы не видели".

Крушение Як-130 в Беларуси:

  • 19 мая в Беларуси под городом Барановичи разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы – Як-130.
  • По официальным данным, во время учебно-тренировочного полета экипаж нашел техническую неисправность, пытался увести борт от населенного пункта и катапультировался, когда убедился, что самолет не падает на жилые дома.
  • Пилоты катапультировались и погибли. В результате крушения борта погибли майор Андрей Ничипорчик и летчик Никита Куканенко.
  • Воздушное судно взлетало с аэродрома в сторону Восточного микрорайона и во время взлета врезалось в частный дом, расположенный на ул. Розы Люксембург.
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