Пламя и столб черного дыма: появилось видео крушения военного Як-130 в Беларуси

Момент катастрофы Як-130 в Беларуси / Cкриншот

В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения военного самолета Як-130 в белорусском городе Барановичи.

На записи видеорегистратора, размещенной в Youtube, видно, что после падения самолета на земле появилась огромная вспышка огня, а в небо поднялся столб черного дыма.

Отметим, что место падения оказалось между домами в сельской местности.

При этом автор видео падения самолёта по имени Александр рассказал белорусскому изданию Intex-press о том, что осталось за кадром

Он обратил внимание на траекторию полёта, ещё когда Як-130 был в воздухе: "Видим, что самолет летит как-то под углом. Я подумал ещё, как он вырулит. Потом заметили, как пилоты пытались катапультироваться, видели, как они открывали кабину… Но это секунды… и — взрыв".

К месту падения водитель приехал одним из первых. В это время один из пилотов лежал на земле возле дома: "Мы только по шлему определили, что это пилот. Второго мы не видели".

Крушение Як-130 в Беларуси: