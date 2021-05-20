Пламя и столб черного дыма: появилось видео крушения военного Як-130 в Беларуси

Пилоты падающего самолета пытались катапультироваться и открывали кабину.
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент крушения военного самолета Як-130 в белорусском городе Барановичи.
На записи видеорегистратора, размещенной в Youtube, видно, что после падения самолета на земле появилась огромная вспышка огня, а в небо поднялся столб черного дыма.
Отметим, что место падения оказалось между домами в сельской местности.
При этом автор видео падения самолёта по имени Александр рассказал белорусскому изданию Intex-press о том, что осталось за кадром
Он обратил внимание на траекторию полёта, ещё когда Як-130 был в воздухе: "Видим, что самолет летит как-то под углом. Я подумал ещё, как он вырулит. Потом заметили, как пилоты пытались катапультироваться, видели, как они открывали кабину… Но это секунды… и — взрыв".
К месту падения водитель приехал одним из первых. В это время один из пилотов лежал на земле возле дома: "Мы только по шлему определили, что это пилот. Второго мы не видели".
Крушение Як-130 в Беларуси:
- 19 мая в Беларуси под городом Барановичи разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы – Як-130.
- По официальным данным, во время учебно-тренировочного полета экипаж нашел техническую неисправность, пытался увести борт от населенного пункта и катапультировался, когда убедился, что самолет не падает на жилые дома.
- Пилоты катапультировались и погибли. В результате крушения борта погибли майор Андрей Ничипорчик и летчик Никита Куканенко.
- Воздушное судно взлетало с аэродрома в сторону Восточного микрорайона и во время взлета врезалось в частный дом, расположенный на ул. Розы Люксембург.