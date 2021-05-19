В Беларуси разбился военный самолет: подробности и имена жертв

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В среду, 19 мая, в Беларуси под городом Барановичи разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. По официальным данным, во время учебно-тренировочного полета экипаж нашел техническую неисправность, пытался увести борт от населенного пункта и катапультировался, когда убедился, что самолет не падает на жилые дома.

Пилоты катапультировались и погибли, разрушений нет, сообщили в Минобороны Беларуси.

По данным ведомства, погиб майор Андрей Ничипорчик и летчик Никита Куканенко.

В Барановичах военный самолет врезался в частный дом, пишет nashkraj.by.

По сведениям издания, самолет взлетал с аэродрома в сторону Восточного микрорайона и во время взлета врезался в частный дом, расположенный на ул. Розы Люксембург.

Упал один из четырех самолетов, которые отрабатывали трюки, рассказала intex-press.by очевидица трагедии.

"…Он крутил трюки, потом что-то у него случилось, он потерял высоту, его стало штормить, он стал уходить от города, и упал где-то в стороне Восточного, вряд ли даже успел за город улететь…", – поделилась собеседница.

Женщина утверждала, что потом увидела взрыв.

В Сети уже появились фото и видео с места крушения самолета в Барановичах