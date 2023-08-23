Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

Попавший в опалу после неудавшегося мятежа Пригожина Сергей Суровикин, дескать, уволен "в связи с переходом на другую работу", пишут пропагандисты РФ.

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Афзалов сменил Суровикина на посту главнокомандующего ВКС РФ - пропагандисты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами агрессора России назначен генерал Виктор Афзалов. Он заменит у руля ВКС оккупантов Сергея Суровикина, которого, дескать, "перевели на другую работу".

Как сообщили пропагандисты РИА Новости, сменщиком Суровикина на посту главнокомандующего ВКС РФ стал его первый заместитель – генерал Виктор Афзалов.

Согласно данным, Афзалов лично участвовал в процессе планирования и организации полномасштабного военного вторжения на территорию Украины 24 февраля прошлого года.

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Афзалов отвечал за удары по гражданским и энергообъектам Украины

Генерал оккупантов был ответственным за разработку стратегии авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, Афзалов был исполняющим обязанности командира 11-й армии Воздушных сил и военной обороны от авиационных атак.

Также в России подчеркнули, что Суровикин уволен с поста главы ВКС РФ, мол, "в связи с переходом на другую работу".

В то же время российские пропагандисты заявляли, что самого Суровикина уволили с должности "в связи с переходом на другую работу".

Где сейчас Суровикин

Британское издание Financial Times 29 июня сообщило, что главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин задержан за связи с Пригожиным, который устроил в России мятеж и с боевиками ЧВК Вагнер чуть не дошел до Москвы. Таким образом, отметили журналисты, Путин начал чистку в рядах силовиков.

Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнер, выяснили журналисты американского телеканала CNN. По данным российского Центра Досье, такое звание было не только у Суровикина, но и еще 30 высокопоставленных разведчиков и военных.

В Politico узнали о судьбе Суровикина: согласно информации американских журналистов, он находится под домашним арестом. Суровикину советуют оставаться "в тени", чтобы "Путин о нем забыл".

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