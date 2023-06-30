Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнера: журналисты CNN раскрыли детали

Сергей Суровикин и еще 30 других высокопоставленных военных и разведчиков РФ были почетными членами ЧВК.

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Сергей Суровикин имел отношение к ЧВК Вагнера / kommersant.ru, Скриншот

Бывший командующий группировкой оккупационных войск РФ в Украине российский генерал Сергей Суровикин был тайным членом ЧВК "Вагнера".

Он входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами компании Евгения Пригожина. Об этом идет речь в материале CNN.

О том, что Суровикин был секретным членом "Вагнера" пишут американские журналисты, ссылаясь на полученные эксклюзивные документы.

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При этом они ссылаются на данные российского "Центра Досье". Согласно их сведениям, Суровикин и еще 30 других высокопоставленных российских военных и разведчиков были почетными членами ЧВК.

"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и Вагнера", — отмечается в статье.

Журналисты CNN добавляют, что пока остается непонятным, что предполагает VIP-членство "Вагнера", в частности, какая финансовая выгода.

Что известно о Суровикине:

Сергей Суровикин, вероятно, заранее знал о планах главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж против российского военного руководства. В настоящее время США пытаются выяснить, помогал ли Суровикин Пригожину разрабатывать планы бунта.

Об этом ранее написало издание The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников, которые знакомы с данными разведки США.

Ранее сообщалось, что Сергей Суровикин задержан. Пока непонятно, подозревают ли Суровикина в поддержке военного мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина.

Глава Кремля Владимир Путин начал чистку в силовых структурах и пытается восстановить подорванный свой авторитет, который был подорван в результате первой за десятилетие попытки переворота.

Напомним, Telegram-канал Генерал СВР писал, что Пригожину помогали друзья из Генштаба РФ. Главарь ЧВК "Вагнера" рассчитывал на народную поддержку, а в ГУ Генштаба ему обещали переход на его сторону большого числа военных ВС РФ.

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