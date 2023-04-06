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Планы Китая по Тайваню: в ФБР заявили, что Пекин вынес урок из войны в Украине

6 апреля 2023, 12:21
Правительство Китая начало принимать меры, которые направлены на подстраховку своей экономики в случае введения санкций, отметил Кристоф Рей.

Китай, война Украина
Китай изучает войну России против Украины, что может быть сигналом подготовки нападения на Тайвань - ФБР / Коллаж ua.depositphotos.com, 10 ОГШБр

Китай изучает войну России против Украины в контексте адаптации экономики к санкциям. Китайское правительство смягчает свою экономику на фоне возможных ограничений, которые потенциально могут быть введены против Пекина в случае военного вторжения в Тайвань. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристоф Рей.

Как сообщает CNN, он рассказал о том, что Китай анализирует, как западные санкции влияют на экономику страны-агрессора России и делает из этого свои выводы.

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"В то время как США наблюдают за войной и учатся из нее, Китай тоже... Урок, на котором Китай может сосредоточиться - это влияние санкций на российскую экономику", - отметил Рей.

По словам директора ФБР, правительство КНР проводит работу, направленную на смягчение своей экономики на случай ситуации с потенциальными санкциями. Не исключено, что подобные действия – "ключ" к возможным действиям Пекина против Тайваня.

"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", - подчеркнул Кристоф Рей.

Китай может готовиться ко вторжению в Тайвань

Американский журнал по внешней политике Foreign Affairs опубликовал материал, в котором речь шла о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на заседании китайского парламента сказал своим генералам, чтобы они "смело воевали" в случае военных действий. При этом в статье отметили, что по ту сторону Тайваньского пролива в городах уже строятся новые бомбоубежища, а по всей стране создаются офисы Национальной оборонной мобилизации.

В The New York Times написали, что Китай изучает войну в Украине. Китайцы анализируют инновации, тактику и эффективность военных операций. По мнению аналитиков, это Пекин проводит такие действия на случай возможного столкновения за Тайвань.

Политолог Тарас Загородний полагает, что политика Китая после переизбрания Си Цзиньпина на третий срок существенно ужесточилась.

Пекин считает свою мировоззренческую модель правильной, а концепцию западного мира – несостоятельной.

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