Плюс один: Италия арестовала имущество российсикого олигарха на сумму 105 млн евро

56-летний Мордашов - сталелитейный магнат, состояние которого оценивается в $29,1 миллиарда.
Италия наложила арест на имущество российского олигарха Алексея Мордашова на сумму в 105 млн евро.
Речь идет о комплексе зданий на средиземноморском острове Сардиния, сообщает офис премьер-министра Марио Драги, пишет Reuters.
"Уже второй раз в этом месяце активы Мордашова, считающегося самым богатым человеком России, были арестованы в Италии. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M", стоимость которой составляла 65 миллионов евро", - сказано в сообщении.
Отемтим, 56-летний Мордашов - сталелитейный магнат, состояние которого оценивается в $29,1 миллиарда.
Напомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев.
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Автор: Ульяна Полищук