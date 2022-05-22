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"Победил рак, но потерял связь с людьми": режиссер Оливер Стоун рассказал о болезни Путина

22 мая 2022, 08:39

Оливер Стоун, известный своей поддержкой Путина, рассказал, что знает на этот счет.

Режиссер Оливер Стоун рассказал о болезни Путина / скриншот

Американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Владимире Путине, заявил, что российский диктатор переболел раком.

Предположение о болезни российского диктатора Владимира Путина выдвигают уже давно. Оливер Стоун, известный своей поддержкой Путина, рассказал, что знает на этот счет. В подкасте журналиста Лекса Фридмана он заверил, что Путин якобы уже переболел раком.

При этом Стоун отметил, что не может сказать ничего точно, потому что не знает.

Стоун оправдывает Путина, мол, из-за долгого времени в самоизоляции тот мог потерять контакт с людьми.

"У Путина был рак, и я думаю, он победил его, но он еще был изолирован во время коронавируса. Возможно, он потерял связь с людьми",– заявил режиссер.

Отвечая на вопрос, было ли решение напасть на Украину безумием или стратегическим расчетом, Стоун отметил: "Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, действительно ли ему разведка давала правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли предоставить живущие в Украине россияне. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия (развязанной им войны, - ред)".

Читайте также"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - ГрозевНапомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

Также журналисты сообщали, что в ближайшее время президенту РФ Владимиру Путину предстоит хирургическое вмешательство. На оперативном лечении настаивают лечащие врачи. Утверждается, что у главы Кремля рак, болезнь Паркинсона и шизоаффиктивное расстройство. На время отсутствия руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

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