Почему у Лукашенко прячут Протасевича: родители журналиста назвали причины

Родители Романа Протасевича говорят, что не знают, где находится их сын / Reuters

Родители белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали в Минске, уверены, что к нему применяли насилие. Они до сих пор не знают, где находится их сын.

Мать активиста Наталья Протасевич рассказала, что родственников не пустили на встречу с Романом. Об этом женщина заявила в видеообращении, которое показали в прямом эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Отец задержанного Дмитрий Протасевич назвал причины, почему власти Беларуси скрывают Романа. По его словам, прежде всего они хотят "скрыть следы своих преступлений в виде пыток и издевательств над заключенными, над помещенными под стражу в места лишения свободы".

"И вторая причина — то, что его задержание и его удержание является, наверное, мерой психологического давления на нас как на родителей, на родных, близких — и прежде всего, на него", - сказал он.

Наталья Протасевич эмоционально обратилась к сыну в надежде, что он все же сможет ее услышать: "Я хочу сказать, сыночек мой, любимый мой, держись! Держись, пожалуйста! Ты герой. Мы вытащим тебя. Столько прилагается усилий. Столько людей сейчас пытаются помочь освободить тебя. Держись, пожалуйста. Ты сильный. И мы победим. Ты выстоишь".

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем ранее писал Главред: