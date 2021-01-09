Под Римом в реке нашли мертвой украинку

В Италии нашли мертвой украинку / Фото: REUTERS

Заробитчанка из Украины умерла в Италии. Правоохранители нашли тело 58-летней украинки, о пропаже которой сын заявил еще в середине декабря.

Как сообщает итальянское издание Roma Today, еще в конце декабря тело нашли в устье реки Тибр в Остии — пригороде Рима, который формально считается одним из районов итальянской столицы.

Однако лишь сейчас полиции удалось установить личность погибшей.

Правоохранители уточнили, что погибшая - это 58-летняя гражданка Украины, которая приехала в Италию 20 лет назад. Она устроилась работать сиделкой и все время жила в Италии. При этом ее имя не называется.

Кроме того, в полиции сообщили, что на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти.

Сообщается, что женщина фигурировала в базах данных полиции "из-за определенных действий, связанных с оформлением разрешительных документов на проживание" (хотя уголовных дел против нее не возбуждали).

Также стало известно, что женщина жила более чем в 200 километрах от места обнаружения ее тела — в городке Кастель-Вольтумо возле устья реки Вольтурно (регион Кампания). Полицейские предполагают, что тело могло отнести так далеко течениями рек.

О пропаже матери ее сын заявил в полицию в середине декабря 2020 года.

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