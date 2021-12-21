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Поддержка РФ в окружении Байдена и требования к НАТО: эксперт объяснил резкую игру Москвы

21 декабря 2021, 05:28
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У России появился мотив повышать ставки в вопросе требований к Альянсу из-за ситуации в администрации Байдена, считает Тарас Загородний.

США Россия
Россия видит действия пророссийской группы в администрации Байдена и поднимает ставки по требованиям к НАТО - эксперт / Reuters

В Москве увидели, что в администрации президента США Джо Байдена есть пророссийская группа, которая качает Североатлантический альянс в свою сторону. По этой причине российская сторона предъявляет дополнительные требования. Подтверждением такого тезиса являются слова Байдена, который после переговоров с Путиным сказал, что основные страны НАТО могут провести диалог, чтобы выслушать Россию. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что в администрации Байдена есть поддерживающая договоренности с Россией группа, которая оказывает давление на НАТО. В Москве видят такую ситуацию и поэтому предъявляют еще более жесткие требования.

Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg"Россияне как хищники чувствуют кровь. Они видят, что в администрации Байдена существует пророссийская группа, которая откровенно качает НАТО в свою сторону. И поэтому они предъявляют дополнительные требования", - отметил Загородний.

По его словам, такая точка зрения подтверждается заявлением Байдена, который после переговоров с Путиным сказал, что "основные" страны Североатлантического альянса могут провести переговоры, в рамках которых выслушают пожелания России. Слова Байдена вызывают недоумение, поскольку НАТО – это организация, где решения принимаются коллегиально.

"Чем это подтверждается? А тем, что Байден после разговора с Путиным заявил, что "мы соберем основных членов НАТО, чтобы выслушать, что хочет Российская Федерация". Вы вообще понимаете, о чем говорите?... Что значит "основные члены НАТО" - в организации, где все принимается консенсусом?" – добавил эксперт.

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Впрочем, он также уточнил, что несмотря на успехи России в этой ситуации, в США наверняка понимают происходящие события и видят обстановку не так, как в администрации Байдена.

"Хорошо, что Байден - не монарх. Мы видим, что там "глубинное государство", которое иначе думает и видит эту реальность - то, что хочет делать Путин с НАТО. И потому начинаются такие шатания", - подчеркнул Тарас Загородний.

Проекты соглашений США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа, которые Москва считает основополагающими для разрешения напряженности между Россией и Западом. Речь идет о проекте соглашения Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности и проекте договора о мерах обеспечения безопасности, США России и НАТО. Теперь россияне предлагают американцам обсудить данные инициативы.

Россия требует гарантий о невступлении Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток. Также россияне настаивают на договоренностях, согласно которым Москва и Вашингтон не должны использовать территории других стран для нападения друг на друга.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Штаты не будут вести переговоры с РФ по безопасности в Европе без Евросоюза и стран-партнеров. Америка не готова к компромиссам, связанным с ограничением проведения государствами собственной суверенной политики.

В НАТО сделали заявление о том, что в процессе обсуждения европейской безопасности должны учитываться и опасения Альянса по поводу политики России. Вопросы безопасности следует обсуждать и со странами-партнерами, среди которых Украина. До начала такого диалога Москва должна добиться прогресса в урегулировании конфликта с Киевом.

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