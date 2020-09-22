Поклонская предложила казнить Турчинова, а Порошенко - отправить копать канал

Поклонская выбирала, кого казнить, а кого - миловать

Депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская, которая ранее призналась в любви к Украине, заявила, что предала бы казни бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, а пятого президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.

Такое заявление Поклонская сделала во время интервью телеведущей Ксении Собчак, видео обнародовано в Youtube.

Собчак предложила Поклонской сыграть "супер-игру", в которой надо было сделать выбор.

"Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить по вашему решению, а другого - миловать. То есть одного - под расстрел, а другого - милуем. Очень сложный выбор", - сказала Собчак и показала Полонской фото Турчинова и Порошенко.

Как призналась сама Поклонская, этот выбор оказался для нее сложным. По ее мнению, милости никто не заслуживает. Она вспомнила, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, и она испытывает к нему особую неприязнь.

Что касается Порошенко, то экс-президента Украины она назвала "хитрым", но согласилась его помиловать, отправив отбывать наказание и копать Северо-Крымский канал.

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Напомним: