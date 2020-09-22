Поклонская предложила казнить Турчинова, а Порошенко - отправить копать канал

Ксения Собчак поставила экс-"прокурора" оккупированного Крыма перед сложным выбором.
Депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская, которая ранее призналась в любви к Украине, заявила, что предала бы казни бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, а пятого президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.
Такое заявление Поклонская сделала во время интервью телеведущей Ксении Собчак, видео обнародовано в Youtube.
Собчак предложила Поклонской сыграть "супер-игру", в которой надо было сделать выбор.
"Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить по вашему решению, а другого - миловать. То есть одного - под расстрел, а другого - милуем. Очень сложный выбор", - сказала Собчак и показала Полонской фото Турчинова и Порошенко.
Как призналась сама Поклонская, этот выбор оказался для нее сложным. По ее мнению, милости никто не заслуживает. Она вспомнила, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, и она испытывает к нему особую неприязнь.
Что касается Порошенко, то экс-президента Украины она назвала "хитрым", но согласилась его помиловать, отправив отбывать наказание и копать Северо-Крымский канал.
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Напомним:
- Наталья Поклонская проходит в Украине подозреваемой по ряду резонансных уголовных дел, связанных с захватом Россией украинского полуострова Крым.
- Кроме того, она проходит по делу незаконном лишении свободы активистов Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Они были задержаны в Крыму, после чего их осудили на территории РФ.
- В мае Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором в очередной раз изложила точку зрения Кремля относительно событий в Украине. После беседы она раскритиковала Гордона и заявила, что сказала еще далеко не все.