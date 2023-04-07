Политолог пояснил, поможет ли Трампу ситуация с судом выиграть выборы президента США

Если все же Дональду Трампу, говорит политолог Максим Яли, удастся справиться со всеми обвинениями, то это всерьез повысит его шансы.

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Дональд Трамп и Максим Яли / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Если в США бывшего президента осудят и посадят, то это автоматически повысит шансы на переизбрание Джо Байдена. Об этом в интервью Главреду сказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли.

"По демократам ситуация с Трампом пока никак не бьет по одной простой причине – по состоянию на начало 2021 года американское общество было крайне поляризовано из-за столкновений и попытки захвата Капитолия сторонниками Трампа. Но, как это обычно бывает в любой политике, есть так называемый электоральный костяк, который слепо верит своему лидеру. Наиболее ярые сторонники демократов крайне приветствуют это решение и радуются ему. А у сторонников Трампа все, естественно, с точностью до наоборот", ‒ сказал он.

По словам Яли, если все же Трампу удастся справиться со всеми обвинениями, то это всерьез повысит его шансы.

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"А вот люди, которые будут принимать решения в итоге и от воли которых зависят итоги выборов – это "неопределившиеся", которые нейтрально относятся к обеим партиям. Для них важнее чистота процесса, чтобы все было по закону, потому что на этом основана Америка. И они никаких скорых выводов делать не будут. Если Трампа осудят и посадят, то, конечно, это увеличит шансы на переизбрание Байдена (будет ли он переизбираться – на данный момент неизвестно) и тогда демократы будут это использовать, дискредитируя Республиканскую партию в целом. И наоборот, если Трамп выйдет сухим из воды, это поможет ему победить и в праймериз, и в президентских выборах в США", ‒ подытожил он.

В чем обвиняют Дональда Трампа

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате 130 тысяч долларов за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

По версии следствия, Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" относительно ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

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