Помпео резко высказался о задержании Навального в России

Госсекретарь США намекнул, что Путин " не уверен в себе" и "боится оппозиции".
Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что политические лидеры Российской Федерации боятся оппозиции. Так он прокомментировал задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево сразу после прибытия в Москву.
Помпео написал в Twitter, что он глубоко обеспокоен решением российских властей.
"Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", - говорится в сообщении госсекретаря США.
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Возвращение Навального в Россию:
- В воскресенье, 17 января, российский оппозиционный политик Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом российской авиалинии Победа.
- На пограничном контроле в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали оппозиционера.
- Позже стало известно, что Алексей Навальный находится в отделе полиции в Химках под Москвой. Адвоката к нему пустят утром 18 января.
- Будущий советник по нацбезопасности при избранном президенте США Джо Байдене Джейк Салливан заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.
- В ответ Салливану официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США должны занятся проблемами в своей стране.
- Страны Запада уже пригрозили России новыми санкциями из-за задержания Навального.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.