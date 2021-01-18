Помпео резко высказался о задержании Навального в России

Майк Помпео отреагировал на задержание Навального/ Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что политические лидеры Российской Федерации боятся оппозиции. Так он прокомментировал задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево сразу после прибытия в Москву.

Помпео написал в Twitter, что он глубоко обеспокоен решением российских властей.

"Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", - говорится в сообщении госсекретаря США.

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Возвращение Навального в Россию: