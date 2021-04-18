Посол объяснил, почему только Украина в НАТО остановит Путина

Андрей Мельник / germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник призвал официальный Берлин помочь Киеву со вступлением в НАТО. Об этом говорится в комментарии посла изданию Welt.

По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной.

"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо", ‒ заявил он.

Мельник в деталях пояснил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может навсегда предотвратить полноценную войну в Европе.

"Это может для немецких ушей звучать как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться", ‒ подытожил посол.

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