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Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но с одним условием

15 мая 2022, 20:56

Состоялось заседание правления партии, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в НАТО.

Швеция
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО / Фото: globallookpress.com

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО, но политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия, говорится в заявлении.

В воскресенье, 15 мая, состоялось заседание правления партии, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в НАТО.

"Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", - подчеркивается в релизе.

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде назвала историческим решение правящей партии дать согласие на вступление страны в НАТО.

"Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью в Швеции и во всей Европе", - написала она в Twitter.

Финляндия и Швеция вступают в НАТО

Финляндия в связи с полномасштабной военной агрессией России против Украины решила отказаться от нейтралитета и 15 мая приняла решение о вступлении в Североатлантический альянс. Доклад утвержден финским главой государства Саули Ниинисте. Президент назвал эту дату "историческим днем", так как для страны открывается "новая эра".

По данным издания Svenska Dagbladet, во вторник, 17 мая, правительство Швеции собирается официально подать заявку на интеграцию в НАТО. Письмо с заявкой уже во вторник намерены передать либо лично генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу, либо его представителям.

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