Премьер Словакии согласился на отставку из-за скандала с вакциной Спутник V

Игор Матович заявил, что готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства.
Премьер-министр Словакии Игор Матович, который отличился некорректной шуткой в адрес Украины, заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса Спутник V.
Матович считает, что это может спасти правящую коалицию и разрешит правительственный кризис. Об этом пишет DW.
В воскресенье, 21 марта, он заявил, что готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства. По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии - младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича Обычные люди и независимые личности.
Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительство в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.
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Скандал в Словакии из-за российской вакцины - о чем ранее писал Главред:
- Правительственный кризис в Словакии начался после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках вакцины от коронавируса Спутника V.
- 3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".
- 6 марта Матович заявил, что Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины от коронавируса Спутник V.
- 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.
- Две из четырех партий правящей коалиции Словакии требовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину.