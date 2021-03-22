Премьер Словакии согласился на отставку из-за скандала с вакциной Спутник V

Игор Матович/ Reuters

Премьер-министр Словакии Игор Матович, который отличился некорректной шуткой в адрес Украины, заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Матович считает, что это может спасти правящую коалицию и разрешит правительственный кризис. Об этом пишет DW.

В воскресенье, 21 марта, он заявил, что готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства. По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии - младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича Обычные люди и независимые личности.

Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительство в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

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