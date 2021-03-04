Словацкий премьер Матович извинился за шутку-провокацию о Закарпатье

Для усиления эффекта от своего извинения перед Украиной и украинцами премьер-министр Словакии Игорь Матович добавил в его текст фразу на украинском языке.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович публично принес извинения за свою провокационную шутку (политик в эфире радиостанции пообещал России Закарпатскую область в обмен на поставки вакцины Спутник V). Текст своего извинения Матович опубликовал в Twitter.
"Позиция Словакии по территориальной целостности Украины всегда была очень ясной. Уважение международного права ‒ обязательное условие. Приношу извинения всем украинцам за мою неприемлемую реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", ‒ написал премьер.
Для пущего эффекта Матович добавил фразу "Словакия ‒ твой друг" на украинском языке.
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Напомним:
- В Словакии случился политический кризис после закупки российской вакцины Спутник V.
- Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя в радиоэфире закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".
- Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии. Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
- За шутку премьера Матовича оперативно извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.
Автор: Дмитрий Видоменко