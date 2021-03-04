Словацкий премьер Матович извинился за шутку-провокацию о Закарпатье

Игорь Матович / Reuters

Премьер-министр Словакии Игорь Матович публично принес извинения за свою провокационную шутку (политик в эфире радиостанции пообещал России Закарпатскую область в обмен на поставки вакцины Спутник V). Текст своего извинения Матович опубликовал в Twitter.

"Позиция Словакии по территориальной целостности Украины всегда была очень ясной. Уважение международного права ‒ обязательное условие. Приношу извинения всем украинцам за мою неприемлемую реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", ‒ написал премьер.

Для пущего эффекта Матович добавил фразу "Словакия ‒ твой друг" на украинском языке.

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Напомним: