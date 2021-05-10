Президент Румынии резко высказался в адрес России и поддержал Украину

В Румынии призвали сдерживать Россию / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страны "восточного фланга" НАТО должны консолидировать усилия для сдерживания российской агрессии.

"Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по отпугиванию и защите Альянса. В последнее время мы были свидетелями развития Россией военного потенциала в нашем близком соседстве — акватории Черного моря, в Украине и вокруг нее — что вызывает наше беспокойство", — подчеркнул Йоханнис.

По его словам, угрозы со стороны России будут активно рассматривать на саммите НАТО.

Кроме того, в рамках саммита главы государств должны обратить внимание на процесс рефлексии НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а также на подготовку новой стратегической концепции НАТО.

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Как ранее подчеркнул Генсек НАТО Йенс Столтенберг, участие в нем президента США Джозефа Байдена "демонстрирует активность США в вопросе восстановления и укрепления Альянса".

Он отметил, что июньский саммит НАТО даст возможность "начать новую главу в трансатлантических отношениях".

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