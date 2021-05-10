Президент Румынии резко высказался в адрес России и поддержал Украину

По словам президента Румынии, нужно сдерживать Россию на фланге НАТО.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страны "восточного фланга" НАТО должны консолидировать усилия для сдерживания российской агрессии.
"Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия по отпугиванию и защите Альянса. В последнее время мы были свидетелями развития Россией военного потенциала в нашем близком соседстве — акватории Черного моря, в Украине и вокруг нее — что вызывает наше беспокойство", — подчеркнул Йоханнис.
По его словам, угрозы со стороны России будут активно рассматривать на саммите НАТО.
Кроме того, в рамках саммита главы государств должны обратить внимание на процесс рефлексии НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а также на подготовку новой стратегической концепции НАТО.
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Как ранее подчеркнул Генсек НАТО Йенс Столтенберг, участие в нем президента США Джозефа Байдена "демонстрирует активность США в вопросе восстановления и укрепления Альянса".
Он отметил, что июньский саммит НАТО даст возможность "начать новую главу в трансатлантических отношениях".
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Военная угроза России в Европе и Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил об отведении войск Западного и Южного военных округов с приграничных с украинскими районами территорий. Он заявил о завершении учебных маневров при участии военных подразделений российской армии.
- Эксперты Conflict Intelligence заявили, что Россия, несмотря на заявления, полностью не отвела свои войска от границ с Украиной. По их словам, военная техника 41-й армии осталась под Воронежем. Подобные маневры россияне похожи на ситуацию августа 2014 года, когда военные группировки РФ оказались на Донбассе.
- В Германии 4 мая заявили, что агрессивная политика России уже приближается к границам Евросоюза. Если Европа столкнется с военной атакой РФ, то это станет ударом по всем странам объединения. Поэтому, как утверждает министр в федеральных и европейских делах земли Гессеи (ХДС) Люция Путтрих, странам ЕС нужно выработать консолидированную позицию в отношении Москвы, а в будущем работать над созданием европейской армии.