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"Здравый смысл": Трамп оправдался из-за приглашения Путина на G7

3 июня 2020, 20:29

По словам американского лидера, участие Путина в саммите Большой семерки необходимо для "решения многих вопросов".

Дональд Трамп
Трамп оправдался за свое приглашение Путину на саммит Большой семерки / GettyImages

Лидер США Дональд Трамп оправдался за свое приглашение президента России Владимира Путина присоединится к саммиту Большой семерки.

Как пишет Reuters, такая идея Трампа была продиктована "здравым смыслом", так как с РФ в G7, по мнению Трампа, решение многих вопросом было бы более продуктивным.

"Многие вещи, о которых мы говорим, касаются Путина", - сказал Трамп в интервью Fox News Radio, добавив, что если бы при этом присутствовал сам Путин, решение этих вопросов было бы более эффективным.

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31 мая Трамп заявил, что откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. В частности он сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

Как ранее писал Главред, 1 июня американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и озвучил собственную идею о проведении саммита "Большой семерки" (G7), на которую планировал пригласить еще несколько государств ‒ Россию, Австралию, Индию, Республику Корею.

Напомним, ранее Дональд Трамп крайне резко отреагировал на материал телеканала CNN, журналисты которого выпустили сюжет о причастности России к массовым беспорядкам в Штатах. Руководитель Белого дома назвал представителей этого канала "больными лузерами".

Дональд Трамп Владимир Путин новости США Большая семерка
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