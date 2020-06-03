"Здравый смысл": Трамп оправдался из-за приглашения Путина на G7

Трамп оправдался за свое приглашение Путину на саммит Большой семерки / GettyImages

Лидер США Дональд Трамп оправдался за свое приглашение президента России Владимира Путина присоединится к саммиту Большой семерки.

Как пишет Reuters, такая идея Трампа была продиктована "здравым смыслом", так как с РФ в G7, по мнению Трампа, решение многих вопросом было бы более продуктивным.

"Многие вещи, о которых мы говорим, касаются Путина", - сказал Трамп в интервью Fox News Radio, добавив, что если бы при этом присутствовал сам Путин, решение этих вопросов было бы более эффективным.

Читайте такжеКто стоит за бунтами в США

31 мая Трамп заявил, что откладывает саммит G7 и хочет пригласить лидеров других стран для участия в нем. В частности он сказал, что на саммит должны быть приглашены Индия, Австралия, Россия и Южная Корея.

Как ранее писал Главред, 1 июня американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и озвучил собственную идею о проведении саммита "Большой семерки" (G7), на которую планировал пригласить еще несколько государств ‒ Россию, Австралию, Индию, Республику Корею.

Напомним, ранее Дональд Трамп крайне резко отреагировал на материал телеканала CNN, журналисты которого выпустили сюжет о причастности России к массовым беспорядкам в Штатах. Руководитель Белого дома назвал представителей этого канала "больными лузерами".