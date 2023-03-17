УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя: в ISW объяснили цели главы ЧВК "Вагнера"

17 марта 2023, 08:29
"Повар Путина" сфабриковал сообщение о сговоре, чтобы провести несколько информационных операций.
Патрушев, Путин, Пригожин
Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя, считают аналитики / Коллаж фото: Совбез РФ, скриншот

"Повар" Путина, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы показать собственную значимость на внутриполитическом уровне России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, Пригожин заявил, что получил запрос от прессы, который разоблачает сговор президента России Владимира Путина и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с целью подорвать и "нейтрализовать" группу "Вагнер".

Пресс-служба Пригожина опубликовала 16 марта якобы запрос на комментарий от российского издания, которое спрашивало, знал ли Пригожин о якобы обсуждении между Путиным и Патрушевым относительно будущего Вагнера.

видео дня

В пресс-комментарии утверждается, что информация об этих обсуждениях недавно распространилась в российском и украинском Telegram-каналах, и утверждается, что Патрушев сказал Путину, что от Вагнера "ничего не останется" через "полтора-два месяца".

Пригожин опубликовал аудиозапись в ответ на заявленный комментарий для прессы, в котором заявил, что не слышал о подобных переговорах и не видел спекуляций по этому поводу в телеграм-каналах. Он отметил, что российские спецслужбы должны заниматься обезвреживанием угроз России, откуда бы они ни исходили.

ISW не нашел никакой информации, которая бы свидетельствовала о том, что эти переговоры состоялись, а также не зафиксировал никаких спекуляций в российском информационном пространстве на эту тему.

В институте отмечают, что отсутствие внешнего подтверждения по этому поводу наводит на мысль, что Пригожин сфабриковал сообщение об этом якобы сговоре, чтобы провести несколько информационных операций.

Аналитики предполагают, что Пригожин тщательно создает информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах "Вагнера" и потенциальных репрессиях против ЧВК, а также представить вымышленный сценарий, согласно которому "Вагнер" представляет прямую угрозу на внутриполитическом уровне России.

"Эти усилия, похоже, являются дальнейшим этапом кампании Пригожина против российского военного истеблишмента, а Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина после его скоординированных информационных кампаний против Министерства обороны и Генерального штаба России", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, зимой СМИ писали, что в Кремле решили "подрезать крылья" Пригожину, так как он "сильно много на себя взял". Полностью уничтожать ЧВК "Вагнера" не планировалось, а лишь существенно её ослабить.

В марте Telegram-канал Генерал СВР сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил Путину, что при текущих темпах от ЧВК Вагнера через полтора-два месяца ничего не останется. В этом случае Пригожин может попытаться захватить власть в некоторых регионах РФ.

"По мнению Патрушева, Пригожин может попытаться объединить бывших и оставшихся действующих бойцов ЧВК под надуманным предлогом и, пользуясь имеющимися в его распоряжении ресурсами, организовать, вооружить и направить их на территорию России с целью захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь", - писали на канале.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Евгений Пригожин Николай Патрушев ЧВК Вагнер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:29

Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя: в ISW объяснили цели главы ЧВК "Вагнера"

08:20

Что с обещанным еще в декабре-январе могучим российским наступлением?мнение

07:38

Война должна закончиться развалом РФ: Вятрович спрогнозировал сценарийВидео

07:17

В боях за Украину погиб 19-летний защитник из Тернопольщины, из родных у него был только дедушка

06:47

Переговоры о возможности разговора Зеленского и Си Цзиньпина продолжаются — Подоляк

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:30

Гороскоп на сегодня 17 марта 2023: Львам – неприятные сплетни, Девам – долгожданная покупкаВидео

06:20

Смена календаря государственных праздников давно назреламнение

05:30

Как избавиться от мышей раз и навсегда: способы, которые помогут спасти ваш огород

04:50

Как правильно покрасить яйца, чтобы всё выглядело красиво: самые важные правилаВидео

Реклама
04:25

"Не продали свою совесть и родину": Галкин показал трогательное видео с Пугачевой и детьмиВидео

04:10

"А оно нам надо?": Вятрович объяснил, могут ли вернуться в Украину Кубань, Воронежчина и БелгородщинаВидео

04:00

Наоми Кэмпбелл жестко раскритиковали за фотошоп

03:30

Что категорически нельзя дарить: подарки, которых стоит избежать

03:05

Заткнула маму за пояс: дочь Мадонны засветила лишнего в эпатажной фотосессии

02:35

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему ситуация в Бахмуте может перемениться в пользу ВСУВидео

01:27

Война с Россией была неизбежна: Вятрович объяснил, почему она не началась в 1991 годуВидео

00:51

Простейший и очень легкий салат на Пасху 2023: в 10 раз вкуснее знаменитого Винегрета - рецептВидео

00:51

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

"Её жизнь очень ограничена": Путин спрятал внебрачную дочь Луизу после полномасштабного вторжения

Реклама
16 марта, четверг
23:50

"Мы отвоевываем свое": Жданов рассказал, как ВСУ с 500 танками будут выгонять оккупантов из УкраиныВидео

23:18

"Одно из самых страшных преступлений": Зеленский заявил, что РФ ответит за террор в МариуполеВидео

23:07

Смерти Путина недостаточно для окончания войны - ВятровичВидео

22:59

ООН умерла, наказывать россиян за геноцид украинского народа придется самой Украинемнение

22:47

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

22:27

Плясала в Москве, пока Украину бомбили: Гордон раскрыл правду про Ани ЛоракВидео

22:25

"На самом деле Путина уже нет": Вятрович оценил, жив ли еще российский диктаторВидео

21:41

"Выход на границы 1991 года ничего не изменит": Вятрович о необходимости войны на территории РФВидео

21:32

Очень важный шаг: что известно о возможных переговорах Зеленского и главы КитаяВидео

21:14

Си Цзиньпин отказал Путину во въезде в Пекинмнение

21:11

"Боже, что за кровавый след?!": Лолита удивила россиян новой выходкойВидео

21:11

"Я никого в живых не оставлю": оккупант рассказал, как на видео снимал убийство безоружных бойцов ВСУВидео

21:08

Передача Украине польских МиГ-29: в Белом доме четко ответили, изменят ли мнение относительно F-16Видео

20:32

Зачем на бачке унитаза две кнопки и почему такой механизм сильно экономит деньгиВидео

20:19

"Хотят сделать войну более кровавой": президент Литвы разнес Китай и Россию из-за УкраиныВидео

20:08

Историк рассказал, как украинцев на протяжении сотни лет расстреливали в ответ на "Слава Украине"Видео

20:06

"Я заблудшая овца": путинистка Бледанс резко прекратила общение с экс-мужем украинцем

20:05

Украина победила в конкурсе национальных костюмов "Мисс Вселенная"Видео

19:55

Гайдай сделал заявление про новую должность посла в КазахстанеВидео

19:43

Так как правильно: Екатерина Репяхова раскрыла настоящую фамилию Виктора Павлика

Реклама
19:40

В Ассоциации городов Украины наглядно объяснили вред от законопроекта 5655

19:20

Россияне загнали себя в ловушку Бахмутамнение

19:10

Вступление Украины в ЕС: сотни европейских лидеров требуют начать переговоры в июне 2023 годаВидео

18:49

Министр обороны Польши удивил прогнозом относительно сроков окончания войны в УкраинеВидео

18:14

Звезда Голубой лагуны пережила изнасилование: "Я не боролась. Драться было нельзя"Видео

18:13

"Едят репу вместо помидоров": Путину привиделся голод на ЗападеВидео

18:08

"Доказательств геноцида украинцев нет": в ООН оскандалились заявлениемВидео

17:48

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

17:44

ВСУ за сутки стерли с лица Земли сотни оккупантов под Бахмутом: какая обстановка на фронте сейчасВидео

17:37

В честь "Да Винчи": ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов под Авдеевкой, у россиян бешеные потериВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять