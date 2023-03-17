Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя: в ISW объяснили цели главы ЧВК "Вагнера"

"Повар Путина" сфабриковал сообщение о сговоре, чтобы провести несколько информационных операций.

Пригожин придумал "заговор" Путина и Патрушева против себя, считают аналитики / Коллаж фото: Совбез РФ, скриншот

"Повар" Путина, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы показать собственную значимость на внутриполитическом уровне России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, Пригожин заявил, что получил запрос от прессы, который разоблачает сговор президента России Владимира Путина и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с целью подорвать и "нейтрализовать" группу "Вагнер".

Пресс-служба Пригожина опубликовала 16 марта якобы запрос на комментарий от российского издания, которое спрашивало, знал ли Пригожин о якобы обсуждении между Путиным и Патрушевым относительно будущего Вагнера.

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В пресс-комментарии утверждается, что информация об этих обсуждениях недавно распространилась в российском и украинском Telegram-каналах, и утверждается, что Патрушев сказал Путину, что от Вагнера "ничего не останется" через "полтора-два месяца".

Пригожин опубликовал аудиозапись в ответ на заявленный комментарий для прессы, в котором заявил, что не слышал о подобных переговорах и не видел спекуляций по этому поводу в телеграм-каналах. Он отметил, что российские спецслужбы должны заниматься обезвреживанием угроз России, откуда бы они ни исходили.

ISW не нашел никакой информации, которая бы свидетельствовала о том, что эти переговоры состоялись, а также не зафиксировал никаких спекуляций в российском информационном пространстве на эту тему.

В институте отмечают, что отсутствие внешнего подтверждения по этому поводу наводит на мысль, что Пригожин сфабриковал сообщение об этом якобы сговоре, чтобы провести несколько информационных операций.

Аналитики предполагают, что Пригожин тщательно создает информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах "Вагнера" и потенциальных репрессиях против ЧВК, а также представить вымышленный сценарий, согласно которому "Вагнер" представляет прямую угрозу на внутриполитическом уровне России.

"Эти усилия, похоже, являются дальнейшим этапом кампании Пригожина против российского военного истеблишмента, а Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина после его скоординированных информационных кампаний против Министерства обороны и Генерального штаба России", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, зимой СМИ писали, что в Кремле решили "подрезать крылья" Пригожину, так как он "сильно много на себя взял". Полностью уничтожать ЧВК "Вагнера" не планировалось, а лишь существенно её ослабить.

В марте Telegram-канал Генерал СВР сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил Путину, что при текущих темпах от ЧВК Вагнера через полтора-два месяца ничего не останется. В этом случае Пригожин может попытаться захватить власть в некоторых регионах РФ.

"По мнению Патрушева, Пригожин может попытаться объединить бывших и оставшихся действующих бойцов ЧВК под надуманным предлогом и, пользуясь имеющимися в его распоряжении ресурсами, организовать, вооружить и направить их на территорию России с целью захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь", - писали на канале.

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