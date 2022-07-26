"Привет, Бог! Спаси Харьков": украинцев до слез растрогала записка мальчика в соборе в Австрии

Украинцев до слез растрогала записка мальчика в соборе в Австрии / https://ua.depositphotos.com/ и Facebook

Пользователей украинского сегмента всемирной Сети до крайней степени растрогала записка 8-летнего украинца по имени Семен ‒ с мольбой к Богу о спасении Харькова. Фотокопией записки поделился в соцсети Facebook украинский коммерсант Евгений Черняк.

Если верить пользователям Сети, то стеклянный короб с запиской ребенка расположен в католическом Соборе святого Стефана в Вене (Австрия).

В записке косым детским почерком выведено: "Привет, Бог! Спаси Харьков. Я – Сеня, 8 лет".

Два предложения, написанные рукой мальчика, так растрогали взрослых пользователей Сети, что они начали повторять его в комментариях.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины. На это указывают действия и заявления оккупационной "власти", которую захватчики назначили на временно занятых ими территориях области.

20 июля российские агрессоры в очередной раз обстреляли харьковский жилой массив Салтовка ‒ в этот раз снаряды из РСЗО "Ураган" прилетели в остановку общественного транспорта. Как пишут следователи местной прокуратуры, в результате инцидента погиб 13-летний подросток и супружеская пара — 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

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