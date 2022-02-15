Признание Россией "ЛДНР" и обращение к Путину: в Госдуме призвали сделать "шаг вперед" по Донбассу

Госдума 15 февраля рассмотрит проекты обращения к Путину о признании Москвой "ЛДНР" / Reuters

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов назвал "очень тревожной" ситуацию на территории Украины и считает, что голосование за проекты постановления по обращению к Владимиру Путину о признании так называемой "государственности" "ЛДНР" на оккупированном Донбассе якобы станет "шагом вперед". По его словам, дескать, нет времени затягивать данный процесс.

Как сообщает РИА Новости, Зюганов считает якобы прогрессом голосование в российской Госдуме за один из двух предложенных проектов постановления по "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

Читайте такжеНет никаких "ЛДНР", а оккупированные ОРДЛО – территория Украины: в Раде готовят документ по Донбассу"Ситуация в Украине действительно очень тревожная. Наша инициатива давно известна, мы с ней выступали много раз. Принятие любого из них (проектов по обращению к президенту) – это шаг вперед. Времени нет тянуть", - сказал политик.

При этом глава комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников утверждает, что в компартии не видят смысла в дополнительных консультациях с МИД РФ по вопросу "ЛДНР", как предлагается во втором проекте постановления.

"КПРФ планирует направить свой проект сразу президенту, а на комитет по СНГ поступил еще один проект. По нему требуется отправить документ в МИД в частности. Для более глубокой проработки", - подчеркнул Калашников.

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Планы в Госдуме о признании Россией "ЛДНР"

Депутаты от фракции КПРФ (Коммунистическая партия) 19 января внесли в Государственную Думу проект обращения к президенту Путину об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных Россией отдельных районах Донбасса.

В документе отмечается, что депутаты просят главу РФ признать "образования" на Донбассе как "самостоятельные, суверенные и независимые" государства.

Также они призывают Путина провести переговоры с главами "ЛДНР" с целью закрепления юридических основ для дальнейшего сотрудничества.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва пока не планирует признавать "ДНР" и "ЛНР", поскольку они, дескать, самостоятельно отозвали результаты своих "референдумов о независимости" еще в 2014 году во время подписания Минских соглашений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что признание РФ "ЛДНР" на оккупированном Донбассе станет выходом Москвы из Минских соглашений.

Комитет Госдумы РФ по делам СНГ 14 февраля утвердил два проекта постановления обращения к Путину о признании Россией "ЛДНР". Второй проект предусматривает предварительные консультации с МИД относительно соответствия документа международным договоренностям, включая Минские соглашения. Оба постановления должна рассмотреть Дума уже 15 февраля.

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