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Проход эсминца Defender у берегов Крыма: в Британии всплыли секретные документы

27 июня 2021, 15:59
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В Лондоне обсуждали возможную реакцию РФ на проход корабля у побережья Крыма.

эсминец Defender
Эсминец Defender наделал шума у берегов захваченного Крыма / Reuters

Секретные документы Министерства обороны Британии, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах, нашли в графстве Кент на автобусной остановке.

Как сообщает BBC, документы были найдены в куче мусора за автобусной остановкой рано утром во вторник. Обнаружив бумаги, представитель общественности, пожелавший оставаться неизвестным, связался с изданием, поняв чувствительный характер их содержания.

Подчеркивается, что в одном из найденных наборов документов обсуждалась возможная реакция РФ на проход корабля Defender через украинские территориальные воды у побережья оккупированного Крыма.

Другие документы детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

/ ВВС

Правительство страны заявило, что начало расследование по данному факту. В британском Министерстве обороны заявили, что их сотрудник сообщил о потере конфиденциальных документов и добавили: "Неуместно будет комментировать дальше".

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Издание полагает, что документы, включающие электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника Министерства обороны (МО).

/ ВВС

Обнаруженные документы, которые касаются эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, свидетельствуют о том, что миссия, описанная Министерством обороны как "невинный проход через украинские территориальные воды" проводилась в ожидании, что РФ может отреагировать агрессивно.

Проход эсминца у берегов Крыма: что планировали в Лондоне

Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от "спорных вод". Однако на презентации отмечено, что это позволило бы избежать конфронтации, но Россия могла бы расценить данный факт как свидетельство того, что "Великобритания пугается / убегает", что позволит России заявить, что Великобритания с опозданием приняла претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

/ ВВС

"После споров, вызванных миссией HMS Defender, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение через TSS было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски", - отмечает издание.

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Напомним, в РФ заявляли, что с целью "предупреждения" по курсу эсминца метнул бомбы военный самолет Су-24М. По сведениям российской стороны, после агрессивных мер Defender покинул границы "российского территориального моря".

Позже в Минобороны Великобритании утверждали, что россияне не открывали предупредительный огонь по эсминцу.

Черное море новости Великобритании новости Крыма
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