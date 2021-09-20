Прострелены ноги и туловище: появились подробности о студенте, устроившем бойню в Перми

Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

Стали известны новые подробности о судьбе тяжело раненого 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в университете в городе Пермь.

Как сообщает Mash, молодой человек, открывший стрельбу в вузе, жив и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"По нашим данным, у него огнестрельные ранения груди и конечностей. Сейчас он без сознания на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Что известно о подготовке расстрела в пермском вузе

Известно, что Бекмансуров учился на первом курсе юридического факультета.

Он долго планировал нападение, выбирал место и копил деньги на ружье, которое в итоге легально приобрел.

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При этом опубликовано видео, как он покупал патроны.

По словам знакомых, Бекмансуров был нелюдим, друзей у него не было.

"Он очень тихим был всегда. Мы знали, что у него интересы к оружию и войне, потому что он обычно первым отвечал на эти вопросы на уроках. Он обычно ни с кем не общался особо. На уроках истории, когда рассказывали про терроризм и войну, всегда этим интересовался. Отвечал первым, знал больше нас всех. Про терроризм и террористические акты", – рассказал одноклассник стрелка.

Как обезвредили пермского стрелка

В Сети уже опубликовали видео, на котором запечатлен момент ранения пермского стрелка.

Обратим внимание, что пермского стрелка ранил сотрудник полиции. События происходили в коридоре учебного корпуса.

Студент, открывший стрельбу в пермском вузе, был ранен полицейским ответным огнем, после чего правоохранитель обезвредил его и оказал ему первую помощь, сообщает МВД РФ.

"Первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по г. Перми. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь", - заявили в ведомстве.

Что говорят очевидцы расстрела в пермском университете

Студент ПГУ Семен Корякин рассказал 59.ru, что нападавший начал стрелять, как только зашел на территорию студгородка.

"Он зашел на территорию и начал стрелять. Мы сидели в аудитории около часа. Нас там было человек 60. Мы закрыли дверь, забаррикадировались полностью стульями, партами и всем таким", - рассказал он.

Трагедию в университете один из студентов описывает так: "У меня закончилась пара, в 11:20 мы спускались по лифте на первый этаж, — говорит молодой человек. — В это время открылись двери лифта, забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа".

Добавим, что по уточненным данным, в результате стрельбы в Перми погибли 6 человек.

Напомним, утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.