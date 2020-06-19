"Позор милиции": в Беларуси с новой силой вспыхнули акции протестов

В Беларуси возобновились протесты

В Беларуси возобновились акции протеста. Так, в Минске и областных центрах продолжились протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.

Как передает TUT.BY, в столице также начался последний пикет по сбору подписей за претендентов в кандидаты.

"Цепи солидарности" выстроились, в частности, в Бресте, Витебске, Гродно, Бобруйске, Могилеве, Гомеле, Солигорске.

На улицах патрулировали полицейские и силы ОМОН, некоторых активистов и журналистов задержали.

Цепочка людей в Гродно растянулась от улицы Советской до улицы Горновых – это примерно 1,5 километра.

Протестующие не расходились даже после предупреждений со стороны милиции о несанкционированном массовом мероприятии.

Напомним, в четверг, 18 июня, в Беларуси был задержан кандидат на пост главы государства Виктор Бабарико. Бизнесмена задержали по делу в отношении Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации доходов, которые могли быть получены незаконным путем.

Позже в Комитете госконтроля Беларуси заявили, что к финансированию Бабарико причастны крупные менеджеры Газпрома или высокопоставленные российские чиновники.